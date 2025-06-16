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Эти лекарства запрещено совмещать с кофе

Топ лекарств, которые запрещено запивать кофе

16 июня 2025, 12:40
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Кречмаровская Наталия

Утренний кофе может быть “ритуалом” для многих людей, однако это не только напиток для бодрости. Кофе может взаимодействовать с определенными лекарствами, из-за чего может снижаться их эффективность или увеличивает риск побочных эффектов.

Эти лекарства запрещено совмещать с кофе

Кофе. Иллюстративное фото

Эксперты называют некоторые лекарства, которые запрещено совмещать с кофе, пишет издание Independent.

Лекарство против простуды и гриппа

Кофеин является стимулятором, т.е. он ускоряет работу центральной нервной системы. Псевдоэфедрин, деконгестант, содержащийся в средствах от простуды и гриппа, таких как Судафед, также является стимулятором. При одновременном применении эффекты могут усиливаться, что может привести к дрожи или беспокойству, головной боли, учащенному сердцебиению и бессоннице.

Лекарство для щитовидной железы

Левотироксин, стандартный метод лечения пониженной функции щитовидной железы, очень чувствителен к времени приема, и утренний кофе может ему мешать. Исследования показывают, что употребление кофе слишком рано после приема левотироксина может снизить его всасывание до 50%.

Антидепрессанты и антипсихотические средства

Взаимодействие между кофеином и лекарством для психического здоровья может быть более сложным.

Лабораторные исследования показывают, что кофеин может в желудке связываться с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОС), содержащимися в препаратах. Это приводит к уменьшению их всасывания, что влияет на эффективность лекарств.

Обезболивающие средства

Сочетание кофе с лекарством, содержащим в составе аспирин или парацетамол, может вызвать побочные эффекты, такие как раздражение желудка или кровотечение.

Лекарство для сердца

Кофеин может временно повысить АД и частоту сердечных сокращений, обычно это длится три-четыре часа после употребления.

Специалисты отмечают, что не стоит отказываться от утреннего кофе, однако советуют не совмещать напиток с лекарствами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие лекарства запрещено запивать чаем.





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Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/coffee-medication-adhd-anxiety-pain-blood-pressure-b2770068.html
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