Что будет с человеком, если выпить не ту таблетку

В жизни случаются ситуации, когда человек случайно принимает не то лекарственное средство — перепутал упаковки, не прочитал инструкцию или ошибся с дозировкой. Такое заблуждение может стоить здоровья, а иногда даже жизни. Так что же может случиться с организмом, если выпить не ту таблетку?

Что будет, если выпить не ту таблетку

Аллергическая реакция

Если организм чувствителен к компонентам препарата, возможны следующие реакции:

сыпь на коже, зуд;

отек Квинке (отекает лицо, губы, горло);

анафилактический шок — самое опасное состояние, требующее немедленной медицинской помощи.

Побочные эффекты

Каждый препарат оказывает потенциальные побочные действия. Если человек примет таблетку, которая ему не показана, могут возникнуть:

тошнота, рвота, диарея;

головокружение, головные боли;

нарушение сердечного ритма, тремор;

сонливость или наоборот – возбуждение.

Передозировка

Если ошибочно принять лекарства в высокой дозе или лекарства, обладающие сильным действием, возможна передозировка. Признаки:

сильная слабость;

снижение или повышение давления;

нарушение дыхания;

потеря сознания.

Несовместимость с другими лекарствами

Некоторые препараты нельзя совмещать между собой. Неправильная комбинация может:

усилить токсичность одного из препаратов;

снизить или полностью уничтожить эффект нужного лекарства;

спровоцировать серьезные осложнения для печени, почек или сердца.

Обострение хронических заболеваний

У людей с хроническими заболеваниями (гипертония, диабет, астма) неправильный препарат может:

вызвать обострение;

нарушить контроль над болезнью;

усложнить дальнейшее лечение.

Что делать, если вы выпили не таблетку?

Не паникуйте, но действуйте быстро.

Вспомните название препарата и его дозировку.

Немедленно обратитесь к врачу или позвоните в скорую помощь.

Не пытайтесь вызвать рвоту, если вас этому не учил медик.

Сохраняйте упаковку лекарства – это поможет врачам понять, что именно вы приняли.

Профилактика: как избежать ошибки

Всегда читайте инструкцию.

Храните лекарство в оригинальных упаковках.

Не держите все таблетки вместе в контейнере без подписей.

Не принимайте чужие лекарства или оставшиеся "из прошлого раза".

Если сомневаетесь – лучше переспросите у врача или фармацевта.

Вывод

Выпить не ту таблетку – это не просто "неприятность", а серьезная угроза для здоровья. В таких случаях лучше действовать сразу, чем ждать, что "само пройдет". Медицинская помощь, скорая реакция и внимательность к своему здоровью – залог безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что делать с просроченным лекарством.