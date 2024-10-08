Без вреда здоровью: можно ли употреблять лекарства, которые хранили неправильно

Правильное хранение лекарств критически важно для обеспечения их эффективности и безопасности. Неправильное хранение может привести к снижению эффективности лекарства, увеличению риска побочных эффектов и даже к серьезным угрозам для здоровья, сообщает портал “Комментарии”.



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Правильное хранение лекарств обеспечивает их стабильность и эффективность в течение всего срока годности. Лекарства могут быть чувствительны к температуре, влажности, свету и другим факторам окружающей среды. К примеру, некоторые антибиотики и инсулины могут потерять свою эффективность при хранении при неправильной температуре. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, лекарство должно храниться в соответствии с инструкциями производителя, чтобы обеспечить их безопасность и эффективность.

Неправильное хранение лекарства может иметь серьезные последствия для здоровья. Например, хранение лекарства при высокой температуре может привести к их разложению, что снижает их эффективность и может вызвать нежелательные побочные эффекты. Кроме того, неправильное хранение может привести к контаминации лекарства, что может быть опасным для пациентов. Неправильное хранение может привести к потере активных ингредиентов и увеличению риска развития резистентности к лекарству.

Основные правила хранения лекарств

Температура: Лекарство должно храниться при рекомендованной температуре. Большинство лекарств следует хранить при комнатной температуре (15-25°C), но некоторые нуждаются в хранении в холодильнике (2-8°C).

Влажность: Лекарство должно храниться в сухом месте, чтобы избежать воздействия влаги, которая может привести к их разложению.

Свет: Некоторые лекарства чувствительны к свету и должны храниться в темном месте или в непрозрачной упаковке.

Безопасность: Лекарство должно храниться в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного употребления.

Следует помнить, что неправильное хранение может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая снижение эффективности лекарства и увеличение риска побочных эффектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли употреблять лекарства, срок годности которых истек.



