Жизнь в неопределенности: как помочь себе и другим в условиях войны

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны с Российской Федерацией, жизнь украинцев разделилась на "до" и
"после". Многие испытывают тревогу, панику и страх неопределенности, ведь
никто не понимает еще, как жить дальше. Как помочь себе и другим в условиях
войны, рассказали в Insta-паблике "Psyalter".
Как справиться со страхом неопределенности (фото из открытых источников)
Эксперты
отметили, что неопределенность — большой стресс для психики. Несколько недель
назад у всех нас были планы, мечты, ожидания, на которые сейчас невозможно
рассчитывать. И нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Отделите
непродуктивные действия от продуктивных
Речь
не о "культе продуктивности", а о том, что помогает или не помогает
вам пережить ситуацию. Например, организовать созвон для компании друзей, чтобы
поддерживать друг друга, — продуктивное
действие. Раз за разом прокручивать в голове худшие сценарии из возможных —
непродуктивное.
Продолжайте ежедневное
рутину
Работа,
домашние обязанности, забота о близких — повседневные действия помогают психике
адаптироваться к изменившемуся миру. На них можно опереться, когда кажется, что
вокруг хаос.
Практикуйте принятие
Это
осознание того, в какой ситуации мы находимся прямо сейчас, и что мы чувствуем
по этому поводу. Оно спасает от зависимостей, отрицания и вытеснения эмоций.
Именно из точки принятия лучше всего принимать решения и совершать действия для
своего будущего.
Ищите смысл
Как
говорил психолог Виктор Франкл, в каждом случае мужество жить или усталость от
жизни зависела исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни, в
своей жизни. То есть цель, к которой вы стремитесь, придает смысл вашей жизни и
дает силы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, каксохранять спокойствие в тревожное время.
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