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Жизнь в неопределенности: как помочь себе и другим в условиях войны

Из-за военных действий украинцы оказались в сложной ситуации и многих охватывает паника и страх неопределенности: как с ним справиться

сегодня, 04:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из-за войны с Российской Федерацией, жизнь украинцев разделилась на "до" и "после". Многие испытывают тревогу, панику и страх неопределенности, ведь никто не понимает еще, как жить дальше. Как помочь себе и другим в условиях войны, рассказали в Insta-паблике "Psyalter".

Жизнь в неопределенности: как помочь себе и другим в условиях войны

Как справиться со страхом неопределенности (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что неопределенность — большой стресс для психики. Несколько недель назад у всех нас были планы, мечты, ожидания, на которые сейчас невозможно рассчитывать. И нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Отделите непродуктивные действия от продуктивных

Речь не о "культе продуктивности", а о том, что помогает или не помогает вам пережить ситуацию. Например, организовать созвон для компании друзей, чтобы поддерживать друг друга, —  продуктивное действие. Раз за разом прокручивать в голове худшие сценарии из возможных — непродуктивное.

Продолжайте ежедневное рутину

Работа, домашние обязанности, забота о близких — повседневные действия помогают психике адаптироваться к изменившемуся миру. На них можно опереться, когда кажется, что вокруг хаос.

Практикуйте принятие

Это осознание того, в какой ситуации мы находимся прямо сейчас, и что мы чувствуем по этому поводу. Оно спасает от зависимостей, отрицания и вытеснения эмоций. Именно из точки принятия лучше всего принимать решения и совершать действия для своего будущего.

Ищите смысл

Как говорил психолог Виктор Франкл, в каждом случае мужество жить или усталость от жизни зависела исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни, в своей жизни. То есть цель, к которой вы стремитесь, придает смысл вашей жизни и дает силы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каксохранять спокойствие в тревожное время.


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