Женщина заснула на солнце и уже пять лет борется с неожиданным эффектом.

Джессика Макгирр. Фото с TikTok jess.mcgirr

Когда 24-летняя ирландка Джессика Макгирр задремала под палящим солнцем во время прогулки на лодке у берегов Тенерифе, она не подозревала, что эта случайная дремота навсегда изменит ее внешность и уверенность в себе. Пять лет спустя ее нос остается красным, а врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз.

Во время отпуска в Испании Джессика Макгирр не нанесла солнцезащитный крем и провела на солнце около четырех часов. Из-за солнечного ожога ее нос покраснел и не восстановился до нормального состояния.

Несмотря на то, что другие участки кожи зажили, носовая часть лица осталась раздраженной, шершавой и склонной к кровотечениям. В первые три года после инцидента воспаление не исчезало, а физический дискомфорт сопровождался психологическим, ведь женщина потеряла уверенность в себе и перестала появляться на улице без макияжа.

Макгирр обращалась к врачам в Ирландии и США, пробовала специальные кремы, проходила лазерное лечение, но ни одно из вмешательств не дало заметного эффекта. Особое разочарование, по ее словам, вызвала реакция Национальной службы здравоохранения Ирландии, посоветовавшая избегать острой пищи.

Сегодня 30-летняя Макгир живет в Нью-Йорке и рассказывает свою историю в TikTok, призывая других серьезно относиться к защите кожи. Макгирр ежедневно пользуется кремом из SPF 50 и косметикой, скрывающей ее покраснение.

"Покраснение разрушило мою уверенность в себе, и теперь я каждый день ношу макияж, чтобы скрыть это", — признается Джессика о последствиях солнечного ожога.

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