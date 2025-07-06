Женщина съела собственное ребро после операции (ВИДЕО)

Женщина съела собственное ребро

На TikTok быстро набирает популярность видео, в котором американка признается, что отведала собственное ребро с человеческим мясом после операции. Ролик уже собрал более 1,8 миллиона просмотров и тысячи комментариев, вызвав волну удивления от такого вида каннибализма.

Блоггерша с ником @pterodactylhunny в TikTok рассказала о курьезном случае, как съела собственное ребро. В старшей школе она перенесла операцию, по которой ей пришлось удалить ребро. После процедуры она попросила отдать ей кость. По ее словам, медики согласились это сделать.

"По какой-то причине они просто согласились вернуть его мне", – говорит женщина в видео.

Ребро вернули в небольшом флаконе и на нем остались остатки мяса. Чтобы сохранить кость, тиктокерша решила сварить ее. Во время процесса у нее возникла идея, которая постоянно кружилась в голове и она наконец не удержалась и попробовала немного человеческого мяса.

"Я ела немного собственной человеческой плоти. Кстати, вкус был плохой. Очень плохой", — рассказала блогерша.

В комментариях под видео пользователи соцсетей отреагировали по-разному на то, что человек попробовал кусок собственного тела на вкусу.

"Я имею в виду, это странно, но в то же время и невероятно круто", — пишет один.

"Ты относишься к небольшой группе автоканнибалов", — добавил другой.

"Девочка… Еще не поздно это удалить", — написал третий, а блоггерша в ответ заявила, что "ты завидуешь, ведь я отведала запретную закуску".

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