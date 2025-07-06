Женщина съела собственное ребро после операции (ВИДЕО)

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Slava Kot
Женщина съела собственное ребро
На TikTok быстро набирает популярность видео, в котором американка признается, что отведала собственное ребро с человеческим мясом после операции. Ролик уже собрал более 1,8 миллиона просмотров и тысячи комментариев, вызвав волну удивления от такого вида каннибализма.
Блоггерша с ником @pterodactylhunny в TikTok рассказала о курьезном случае, как съела собственное ребро. В старшей школе она перенесла операцию, по которой ей пришлось удалить ребро. После процедуры она попросила отдать ей кость. По ее словам, медики согласились это сделать.
Ребро вернули в небольшом флаконе и на нем остались остатки мяса. Чтобы сохранить кость, тиктокерша решила сварить ее. Во время процесса у нее возникла идея, которая постоянно кружилась в голове и она наконец не удержалась и попробовала немного человеческого мяса.
В комментариях под видео пользователи соцсетей отреагировали по-разному на то, что человек попробовал кусок собственного тела на вкусу.
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