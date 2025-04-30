Женщина думала, что беременна: врачи обнаружили в ее животе что-то другое

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Slava Kot
Молодая женщина из Великобритании обратилась к врачам со вздутием живота и тошнотой, подозревая беременность. Но настоящая причина ее состояния оказалась гораздо серьезнее. В животе Холли Велхем обнаружили кисту размером с футбольный мяч.
Холли Велхем. Фото из открытых источников
21-летняя Холли Велхем заметила, что ее живот начал стремительно увеличиваться. Это заставило ее предположить беременность. Кроме того, такие симптомы как тошнота, усталость и боль в желудке усугубляли эти подозрения. Однако домашние тесты на беременность показывали отрицательный результат.
Когда к вздутию добавились нерегулярные кровянистые выделения, девушка обратилась к врачу. После первичного осмотра медик заподозрил наличие новообразования и направил пациентку на УЗИ. Уже через неделю она прошла обследование и узнала свой диагноз.
В животе Холли обнаружили гигантскую кисту яичника размером более 27 см в диаметре. Из-за ее агрессивного роста врачам пришлось срочно провести операцию. Вместе с кистой удалили правый яичник и маточную трубу, поскольку киста приросла к ним.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о женщине, страдавшей от боли 10 лет. Врач обнаружил в ее животе неожиданный предмет.
Также "Комментарии" писали, что врачи удалили у женщины гигантскую опухоль, вес которой оказался больше, чем у пациентки.
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