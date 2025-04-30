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Женщина думала, что беременна: врачи обнаружили в ее животе что-то другое

Из-за увеличения живота женщина допустила свою беременность, однако правда была другой.

30 апреля 2025, 16:07 comments3407
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Slava Kot

Молодая женщина из Великобритании обратилась к врачам со вздутием живота и тошнотой, подозревая беременность. Но настоящая причина ее состояния оказалась гораздо серьезнее. В животе Холли Велхем обнаружили кисту размером с футбольный мяч.

Женщина думала, что беременна: врачи обнаружили в ее животе что-то другое

Холли Велхем. Фото из открытых источников

21-летняя Холли Велхем заметила, что ее живот начал стремительно увеличиваться. Это заставило ее предположить беременность. Кроме того, такие симптомы как тошнота, усталость и боль в желудке усугубляли эти подозрения. Однако домашние тесты на беременность показывали отрицательный результат.

"Мой живот становился все больше и больше. Я выглядела так, будто была на девятом месяце. Я не могла влезть ни в какие джинсы, даже леггинсы были слишком тесными для моего живота. Я подумала, что, возможно, беременна", — рассказала женщина.

Когда к вздутию добавились нерегулярные кровянистые выделения, девушка обратилась к врачу. После первичного осмотра медик заподозрил наличие новообразования и направил пациентку на УЗИ. Уже через неделю она прошла обследование и узнала свой диагноз.

В животе Холли обнаружили гигантскую кисту яичника размером более 27 см в диаметре. Из-за ее агрессивного роста врачам пришлось срочно провести операцию. Вместе с кистой удалили правый яичник и маточную трубу, поскольку киста приросла к ним.

"Операция не должна повлиять на мою фертильность — с одним яичником все еще можно иметь детей, но это может занять больше времени. Я хочу поделиться своей историей, чтобы другие могли знать о беспокоящих их признаках и симптомах", — сказала женщина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о женщине, страдавшей от боли 10 лет. Врач обнаружил в ее животе неожиданный предмет.

Также "Комментарии" писали, что врачи удалили у женщины гигантскую опухоль, вес которой оказался больше, чем у пациентки.



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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1631695/Cyst-pregnancy-health-news-stomach-Bridgwater-Somerset
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