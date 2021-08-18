Запах ног: откуда он возникает и как избавиться

Думаю, что каждый из нас сталкивался с такой проблемой как неприятный запах ног. Недавняя статистика доказывает распространенность и масштабность данной проблемы среди населения всего мира, так как каждый четвертый человек задавался вопросом как избавится от такого дискомфортного и неловкого явления. Давайте попытаемся подробно разобраться в причинах возникновения и методах лечения зловонного запаха ног.

Многие используют различные ароматические масла. Фото: pexels

Причины запаха ног

Среди основных причин возникновения дурного запаха нижних конечностей выделают несколько основных:

· бромидроз;

· гипергидроз;

· онихомикоз;

· заболевания почек;

· неподходящая обувь и носки;

· несоблюдения элементарных гигиенических правил по уходу за ногами.

Что ж, разберемся по порядку. Что такое бромидроз и остальные непонятные термины? Если говорить простыми словами, то бромидроз — это особенно зловонные выделения пота, запах которых обуславливается особенностями выделяемого секрета. Из-за того, что пот, а в последствии и бактерии, накапливаются в основном в зоне подмышечной впадины, стоп и ладоней, возникает острая необходимость избавится от неприятного запаха пота нижних конечностей в первую очередь, так как они большую часть дня мы находимся в обуви и, к сожалению, не в силах обеспечивать циркуляцию свежего воздуха в наших ботинках или же кроссовках.

Гипергидроз же имеет немного другую природу возникновения. Судя по названию, можно понять, что имеется в виду повышенное выделение пота и чрезмерная влажность. Как раз такие условия и служат прекрасной средой для размножения различных микроорганизмов и бактерий, которые являются причиной появления характерного аромата.

Говоря об онихомикозе стоит обозначить, что данное заболевание не имеет общей этимологии с предыдущими двумя, так как связано с прогрессивным ростом грибка на той же увлажненной среде ног. Но важно отметить, что неприятный запах доставляет не сам грибок, а продукты его жизнедеятельности, поэтому не стоит забывать о ежедневном мытье подошв и пальцев.

Более серьезной причиной неприятного запаха могут быть болезни почек и сердечно-сосудистой системы, так как при нарушении функционирования какой-то из составляющих этих систем органов происходит неполное выведение соединений азота через пот. Данное расстройство усугубляется наличием оттеков и припухлостей щиколоток и кистей. Неудобная обувь и носки из синтетических тканей затрудняют процессы обмена воздуха, что является причиной повышения температуры и также усиливает выделение пота, что в свою очередь способствует возникновению неприятных запахов.





Методы борьбы с запахом

Теперь, когда причины стали достаточно ясны, можно начинать обсуждение методов по устранению их последствий. Важно отметить, что если помимо запаха присутствуют шелушение и сильный зуд, то необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, так как эти симптомы свидетельствуют о наличии таких заболеваний как: стригущий лишай, инфекционное воспаление и, уже вышеупомянутый, микоз. Среди многих методов по борьбе с "душком" выделяют несколько главных. Первым делом необходимо устранить питательную среду для микроорганизмов, которые скапливаются под ногтями и среди ороговевших слоев эпителия. Следите за чистотой ног, регулярно обстригайте коротко ногти и по возможности избавляйтесь от омертвевших частиц кожи с помощью пемзы. После гигиенических процедур необходимо тщательно убирать остатки влаги между пальцами полотенцем, потому что оставшаяся является благоприятным фактором развития грибка.

В домашних условиях

В домашних условиях рекомендуется заваривать чай и делать специальные ванночки. Для этого необходимо:

· заварить 3 чайные ложки чая в 1 литре кипятка;

· развести чай двумя литрами холодной воды;

· поместить ноги в раствор и держать их там около полу часа.

Многие также используют различные ароматические масла и яблочный уксус, которые помимо маскирующей функции обладают бактерицидными свойствами.

Также нельзя забывать о поддержании своей обуви в чистоте. Необходимо периодически стирать свои любимые кеды или же кроссовки, в общем вашу излюбленную обувь. Обувь тщательно вымойте снаружи, затем замочите стельки и шнурки в растворе антисептика (можно использовать хлогексидин), им также нужно обработать всю внутреннюю поверхность обуви.





Сейчас достаточно доступны стали различные антиперспиранты, которые, кстати, можно использовать и для ступней. Так как они блокируют выделение пота их смело можно использовать по назначению. Просто после вечернего принятия душа нанесите свой антиперспирант на сухую кожу.

Дома рекомендуется ходить босиком или же в тапочках, но ни в коем случае не стоит надевать те же носки, которые вы надеваете на улицу. Когда вы ходите в носках по полу на них попадают бактерии, которые во влажной среде обуви начинают активно размножаться.

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