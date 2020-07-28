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Главная Новости Здоровье наше тело «Загар противопоказан»: кому нельзя ходить в солярий
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«Загар противопоказан»: кому нельзя ходить в солярий

Для некоторых категорий людей загар может быть опасным

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий
«Загар противопоказан»: кому нельзя ходить в солярий

Солярий помогает быстро получить красивый загар, однако он может привести и к серьезным проблемам со здоровьем, особенно у определенного типа людей. О том, для кого и чем опасен солярий, рассказал хирург-онколог Константин Титов, передает Sputnik. 

Врач отметил, что прежде всего, от походов в солярий стоит отказаться людям с очень светлой кожей. "Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками — рыжеволосым и истинным блондинам — загар вообще противопоказан", - отметил специалист.

По словам Титова, у таких людей загар в принципе не может сформироваться из-за фототипа кожного покрова. Их ждет не бронзовый оттенок, а ожог. 

"Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли — меланомы или рака кожи", - подчеркнул хирург.

Профессор уверен, что на входе в солярий следует размещать предупредительные таблички, аналогичные тем, что встречаются на пачках сигарет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как загорать без вреда для здоровья.


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