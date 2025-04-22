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Выпадение или ломкость волос может сигнализировать об опасных болезнях

Болезни, которые можно определить по состоянию волос

сегодня, 15:55
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Кречмаровская Наталия

Изменения в состоянии волосы могут быть не только косметической проблемой, но и отражать глубинные процессы в организме, сигнализируя о наличии определенных заболеваний. Цвет, текстура, густота и скорость роста волос могут давать важные подсказки относительно общего состояния здоровья.

Выпадение или ломкость волос может сигнализировать об опасных болезнях

Выпадение волос. Иллюстративное фото

О чем сигнализирует выпадение волос

Внезапное или постепенное выпадение волос может быть симптомом различных заболеваний:

Железодефицитная анемия: Недостаток железа в организме может привести к утончению и выпадению волос. Согласно данным Национального института здоровья (NIH), дефицит железа является одной из самых распространенных причин выпадения волос, особенно у женщин.

Заболевания щитовидной железы: Как гипотиреоз (пониженная функция), так и гипертиреоз (повышенная функция) могут вызвать изменения в цикле роста волос, приводя к его выпадению и ломкости. Американская академия дерматологии (AAD) отмечает, что проблемы со щитовидной железой могут вызвать диффузное выпадение волос по всей голове.

Аутоиммунные заболевания: Такие состояния, как системная красная волчанка (СКВ) и алопеция ареата, могут атаковать волосяные фолликулы, вызывая выпадение волос. При СКВ выпадение может быть диффузным или в виде отдельных участков, а при алопеции ареата характерны округлые залысины.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ): Гормональный дисбаланс при СПКЯ может приводить к чрезмерному росту волос на лице и теле (гирсутизм), а также выпадению волос на голове по мужскому типу.

Изменения в текстуре – симптом дефицита витаминов и микроэлементов

Внезапные изменения в текстуре волос также могут являться признаком проблем со здоровьем:

Ламкие и сухие волосы: Может быть следствием гипотиреоза, недостаточного питания (особенно дефицита белка и незаменимых жирных кислот) или чрезмерного использования термических средств для укладки.

Тонкие и слабые волосы: Может быть связано с дефицитом железа, цинка, биотина или заболеваниями щитовидной железы.

Утолщение волос: В некоторых случаях гормональные изменения, например при СПКЯ, могут приводить к утолщению волос на лице и теле.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие болезни можно определить по состоянию ногтей.




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