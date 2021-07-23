Вспышка "Дельты": когда Минздрав ожидает возвращения к жесткому карантину в Украине

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Лиля Воробьева
В Министерстве здравоохранения уверены, что новый жесткий карантин введут в стране уже этой осенью. Ведь по информации Минздрава в Украине вакцинировано только 4% населения. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1 + 1".
Карантин в Украине (фото из открытых источников)
Чиновник рассказал, что коронавирус никуда не делся. Кроме этого, в Украине уже зафиксировала мутировавший штамп "Дельта". Известно, что этот новый вирус вызывает быстрые вспышки и серьезные осложнения.
Израильский врач-реаниматолог Борис Брыль убежден, что вспышка "Дельты" также будет в нашей стране.
Он заявил, что осенью будет стремительный рост этого заболевания. Ведь в стране мало вакцинированных и тех людей, которые переболели коронавирусной инфекцией.
По официальным прогнозам специалистов, в стране введут строгий карантин.
Он также отметил, что третья волна коронавирусной инфекции, ее мощность, зависит от количества привитых украинцев. Следовательно, специалист советует всем гражданам активно делать прививки, для того, чтобы у каждого был иммунитет к этому вирусу.
Стало известно, что в Министерстве к концу лета хотят провакцинировать 10 миллионов украинцев. Для этого центры массовой вакцинации будут открывать в аптеках и даже в торгово-развлекательных центрах.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему в Украине может стать обязательным вакцинация от коронавируса. Украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19.
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