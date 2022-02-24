Все взрослые должны сделать: Комаровский назвал три главных прививки

Популярный в нашей стране врач Комаровский сказал, что человеку в течение жизни необходимо несколько раз делать прививки. Об этом он говорил в эфире телеканала "Украина", пишет "РБК-Украина".

Комаровский назвал важные прививки (фото из открытых источников)

По словам опытного медика, человек должен быть уверен, что он получил все необходимые прививки, когда был еще ребенком, ведь эта уверенность может стоить жизни. Одна из таких стандартных прививок, от болезни столбняка и дифтерии делают в 16 лет. При этом такую вакцинацию нужно повторять в 26, 36 лет и далее. То есть через каждые десять прожитых лет.

"Если у вас нет прививки от дифтерии и столбняка — вы не защищены от этих заболеваний", — отметил известный всем украинцам педиатр.

Евгений Комаровский объяснил, почему так важны эти прививки. Ведь любой гвоздь, на который вы наступили и травмировались – может стать реальной опасностью, потому что может возникнуть столбняк. Так же каждая вспышка дифтерии, где вы можете оказаться в эпицентре, тоже опасна. Ведь так же можно заболеть.

Врач вспомнил, когда в конце прошлого века возникла серьезная вспышка дифтерии – заболели и умерли много больше взрослых, чем детей от такой инфекции, которую все считают детской.

Опытный медик советует украинцам, имеющим пожилых родителей, сделать им прививку от пневмококка.

Врач говорит, что этот недуг считается главной убийцей старших украинцев. Иммунная защита к этой бактерии становится слабее с каждым годом. Поэтому и нашим украинцам следует делать, как поступают в других странах мира. После 60 лет сделать прививку от этого заболевания.

Вакцина от пневмококка платная, но жизнь ваших родных дороже. Эту процедуру можно сделать в коммерческих центрах иммунопрофилактики.

Еще одна важная прививка, которая защитит вас – от гриппа. Взрослым жителям нужно делать его каждый год. Как отметил кандидат медицинских наук, сейчас можно без проблем узнать, есть ли у вас надежная защита от кори, коклюша или ветрянки. Если сдадите определенные анализы, то будете иметь ответ на этот вопрос, зайдя в любую лабораторию.

Комаровский подытожил, что нужно позаботиться о таких прививках в том случае, когда у вас есть намерение стать родителями. Сделав такой анализ, вы будете осведомлены, что защитили себя от коклюша и других недугов, и этой болезнью не заразите своих будущих детей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский опроверг миф о вакцинации против COVID-19 .

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