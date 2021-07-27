Все о бронхите: симптомы и лечение

На данный момент среди украинского населения как никогда распространены респираторные заболевания, многие это обосновывают ежегодным ухудшением экологической ситуации в стране и возможно, они отчасти правы. Недавняя статистика показала, что от респираторных заболеваний каждый год страдают до 670 тысяч человек, в основном связанных с любым из нам известных видами гриппа. Также приведены некоторые сведения о заболеваемости на хронический или же острый бронхит среди взрослого населения Украины: острый бронхит зачастую встречается у мужчин среднего возраста, примерно до сорока лет, причем ежегодно поражается около 5% всего населения страны и около 80% случаев наблюдаются в осеннее или же зимнее время года. Хронический же бронхит или, как принято называть эту болезнь в медицинском кругу, хроническая обструктивная болезнь легких является одной из главных причин смерти в 2019 году, в этот год эта болезнь забрала жизни почти 3,5 миллиона человек во всем мире.

Существует две формы бронхита. Фото: unsplash

Формы бронхита

Как уже было сказано ранее, существует две формы бронхита: острая и хроническая(обструктивная), они имеют общие первопричины возникновения и процесс протекания болезни. Это болезни воспалительного характера, которые поражают слизистую оболочку нижних дыхательных путей и имеют ряд неприятных симптомов, в первую очередь: затяжной кашель и различные дыхательные нарушения.

Симптомы

Данная болезнь имеет определенную симптоматику и протекает следующим образом — изначальным и самым узнаваемым симптомом является кашель, который из сухого и непродуктивного постепенно переходит во влажный с выделением большого количества мокроты. Механизм развития выражен в постепенном патологическом отеке внутренней слизистой оболочки бронх, а иногда и верхних дыхательных путей. Принято различать несколько причин возникновения бронхита: инфекционное поражение, воздействие внешних факторов и воздействие внутренних факторов. При инфекционной природе возникновения возбудителями выступают различные вирусы, бактерии и грибковые инфекции. Ко внутренним факторам можно отнести различные аллергические реакции организма на вещества из вне или же хронические нарушения воспалительного характера в верхних дыхательных путях, а именно в носу, глотке и ротовой полости.

Кроме кашля для бронхита характерны также: дискомфорт и ощущение боли в грудной полости, свистящие звуки при дыхании, хрипы, одышка при физических нагрузках, усиленное выделение пота, повышенная температура тела (обычно около 38–39 0С).

Однако, несмотря на то что обе формы бронхита имеют общую симптоматику и механизм протекания их лечение имеет определенные различия. Что ж, давайте все разберем по порядку.









Как же быстро вылечить острый бронхит

Врачи используют два подхода в лечении острого бронхита — симптоматическое лечение и ингаляционные процедуры. Сразу стоит упомянуть о том, что большая часть пациентов нуждается именно в симптоматическом лечении, которое в основном сводиться к употреблению большого количества воды и принятию парацетамола. Применяются также различные ингаляционные бета-агонисты, такие как: альбутерол, фенотерол и сальбутамол, которые применяются и при лечении бронхиальной астмы при приступах удушья. Еще одним методом лечения является принятие макролидов(антибиотиков). Первыми необходимыми мерами в лечении острого бронхита должны стать постельный режим и наличие обильного количества пития. Многими специалистами народного лечения при бронхитах рекомендуется использование сосновой смолы и "грудного сбора", принятие чая с малиновыми веточками или вареньем, а также с медом и липовым цветом и растирание нагретым камфорным маслом. Чистой "живицей", то есть сосновой или кедровой смолой необходимо производить втирание в пораженную область, а затем необходимо сделать специальный компресс из бальзама..









Лечение хронического бронхита

К сожалению, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) не поддается лечению, но лечение на ранних стадиях позволит смягчить дальнейшие симптомы и снизить риск обострений. Мерами для облегчения симптомов являются: отказ от курения, регулярные физические нагрузки и физическая активность, своевременная вакцинация против COVID-19, пневмонии и гриппа. Также пациентам, страдающим ХОБЛ назначаются ингаляционные препараты с различными механизмами действия, некоторые из них мы уже упоминали ранее. Иногда для снижения воспаления тканей легких в комбинации с этими препаратами назначаются ингаляционные кортикостероиды.

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