Все намного серьезней: почему мужчинам нежелательно носить узкие джинсы

Специалисты из Англии заявили, что мужчинам нежелательно носить узкие джинсы, потому как это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Почему мужчинам нежелательно носить узкие джинсы. Фото: unsplash

Эксперты провели научный эксперимент, в котором приняло участие около 2 тысяч британцев. И результаты удивили даже самых ученых. Оказалось, что в современном мире каждый 10-й мужчина сталкивается с неприятными последствиями из-за ношения узких джинсов.

В 50-ти процентах случаев мужчины чувствуют дискомфорт в паху, 25 процентов имеют проблемы с мочевым пузырем, а у 20 процентов врачи диагностировали перекручивание яичек. Несмотря на это, джинсы такого фасона носит каждый 4-й молодой человек.

Удивительно, но 40 процентов честно признались, что ради последних модных новинок они готовы жертвовать собственным комфортом, а около 30 процентов понятия не имеют, какой у них реальный размер одежды.

Ученые сделали вывод, что регулярное ношение узких джинсов может снизить качество спермы и увеличить риск появления грибковых инфекций. Поэтому они настоятельно рекомендуют отказаться от ношения одежды, которая вызывает дискомфорт, ведь это точно не должно быть в ущерб собственному здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как носить обычные джинсы и выглядеть модно.

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