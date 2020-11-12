Все намного серьезней: почему мужчинам нежелательно носить узкие джинсы

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Любовь Блажко
Специалисты из Англии заявили, что мужчинам нежелательно носить узкие джинсы, потому как это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Почему мужчинам нежелательно носить узкие джинсы. Фото: unsplash
Эксперты провели научный эксперимент, в котором приняло участие около 2 тысяч британцев. И результаты удивили даже самых ученых. Оказалось, что в современном мире каждый 10-й мужчина сталкивается с неприятными последствиями из-за ношения узких джинсов.
В 50-ти процентах случаев мужчины чувствуют дискомфорт в паху, 25 процентов имеют проблемы с мочевым пузырем, а у 20 процентов врачи диагностировали перекручивание яичек. Несмотря на это, джинсы такого фасона носит каждый 4-й молодой человек.
Удивительно, но 40 процентов честно признались, что ради последних модных новинок они готовы жертвовать собственным комфортом, а около 30 процентов понятия не имеют, какой у них реальный размер одежды.
Ученые сделали вывод, что регулярное ношение узких джинсов может снизить качество спермы и увеличить риск появления грибковых инфекций. Поэтому они настоятельно рекомендуют отказаться от ношения одежды, которая вызывает дискомфорт, ведь это точно не должно быть в ущерб собственному здоровью.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как носить обычные джинсы и выглядеть модно.
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