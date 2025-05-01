Все люди, которые доживают до 110 лет, имеют одну общую черту: исследование

Если вам удастся дожить до 110 лет, то, скорее всего, окажетесь среди женщин. Новые исследования свидетельствуют: именно женщины имеют гораздо более высокие шансы не только достичь 100-летнего рубежа, но и стать так называемыми "супердолгожителями".

Долгожители

В 2023 году исследователи из Медицинского кампуса Бостонского университета сообщили: среди лет только 15% составляют мужчины, тогда как женщины — целых 85%. Среди тех, кому исполнилось 110 и более, доля женщин может достигать 90%.

Почему же женщины живут дольше? Окончательного ответа нет, но ученые выдвигают ряд гипотез. Одно из ведущих объяснений – биологическое явление под названием антагонистическая плейотропия. Оно касается процессов, которые в начале жизни дают преимущества, но с возрастом превращаются в риски. У мужчин это прежде всего связано с гормоном тестостероном.

Тестостерон помогает укреплять мускулы и кости, способствует образованию эритроцитов. Но в старшем возрасте этот гормон может повысить риск образования тромбов, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и легочной эмболии. Это лишь один пример того, как "полезное" в молодости может оказаться вредным в старости.

Кроме того, ученые считают, что женщины лучше справляются с болезнями и возрастными переменами. С самого начала мужчины и женщины имеют разную генетическую базу: мужчины – одну Х- и одну Y-хромосому, а женщины – две Х-хромосомы. Ученые Гарварда отмечают: Y-хромосома более склонна к мутациям, что может снижать устойчивость мужчин к определенным болезням.

Впрочем, не все так однозначно: другое масштабное исследование показало, что хотя женщины живут дольше, они чаще страдают хроническими нефатальными проблемами — в частности, с опорно-двигательным аппаратом, головной болью и ментальным здоровьем.

Несмотря на все биологические факторы, большое значение имеет образ жизни. Так, исследование австралийских ученых из Университета Гриффита показало: американцы старше 40 лет могут продлить свою жизнь на 5 лет, если будут столь же активными, как самые подвижные 25% населения.

"Физическая активность имеет невероятную силу — она может более чем вдвое снизить риск смерти", — подчеркнул профессор Леннерт Веерман. Он добавил, что инвестиции в развитие пешеходных и велодружественных городов, а также в удобный общественный транспорт могут не только улучшить здоровье нации, но и снизить нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что умерла самая старая в мире женщина.



