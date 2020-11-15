Врачи рассказали, почему нельзя спать в носках

Несмотря на то, что носки — удобный предмет гардероба, которым каждый день пользуются как мужчины, так и женщины, спать в них врачи категорически не рекомендуют, потому что это может привести к проблемам со здоровьем. В чем же опасность этой привычки?

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Нарушение кровообращения

Может спать в носках и удобно, но это грозит нарушением кровообращения. Дело в том, что за день ноги устают и в некоторых людей отекают, а резинки в области щиколоток лишь усугубляют ситуацию, потому что пережимают сосуды, нарушая циркуляцию крови.

Ухудшение качества сна

Ученые считают, что на подсознательном уровне человек во время сна хочет оголить ноги и чувствует некий дискомфорт, а этом может повлиять на качество сна.

Грибковые инфекции

Ночью в носках ноги "не могут дышать", они начинают потеть, а влажная среда — идеальное место для размножения грибковых инфекций. Кроме этого, за ночь образовывается неприятный запах.

Если вы не можете избавиться от этой привычки по личным или медицинских показаниям, тогда следует на ночь выбирать чистые носки из натуральных тканей из мягкой резинкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выспаться за несколько часов.

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