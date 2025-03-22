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Врачи предупреждают: как распознать первые симптомы весеннего авитаминоза

Весенний авитаминоз – не просто сезонная усталость, а серьезный сигнал организма о дефиците полезных веществ.

сегодня, 18:38
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Амбарцумян Анна

С приходом весны многие люди жалуются на усталость, сонливость, раздражительность и даже перепады настроения. Часто эти симптомы списываются на изменение погоды или стресс, однако медики предостерегают: возможно, причина кроется в дефиците витаминов. Как распознать первые признаки весеннего авитаминоза и не допустить серьезных последствий для здоровья – разбирались комментарии.

Врачи предупреждают: как распознать первые симптомы весеннего авитаминоза

Фото из открытых источников

Что такое авитаминоз и почему он возникает весной

Авитаминоз – это состояние организма, которое возникает из-за дефицита жизненно необходимых витаминов. Чаще весной люди чувствуют его проявления, поскольку в зимний период питание беднеет на свежие овощи и фрукты, а организм истощается после холодного сезона.

Основные причины весеннего авитаминоза:

  • Недостаточное потребление витаминов из-за однообразного зимнего питания.

  • Недостаток солнечного света, влияющий на выработку витамина D.

  • Ослабление иммунной системы после перенесенных сезонных болезней.

  • Повышенная физическая и эмоциональная нагрузка.

Основные симптомы весеннего авитаминоза

Специалисты отмечают, что весенний авитаминоз может проявляться по-разному, в зависимости от того, каких именно витаминов не хватает организму.

1. Постоянная усталость и слабость

Если вы чувствуете усталость даже после полноценного отдыха, это может являться признаком дефицита витаминов группы B, отвечающих за энергетический обмен.

2. Ломкость волос и ногтей

Недостаточное количество витаминов A, E и D приводит к сухости волос, выпадению, а также расслоению ногтей.

3. Бледность и сухость кожи

Если кожа становится тусклой, начинает шелушиться или появляются трещины в уголках губ, это может свидетельствовать о нехватке витаминов A, C и B2.

4. Частые простуды

Снижение иммунитета и частые простудные заболевания – следствие дефицита витамина C и D.

5. Проблемы со сном и раздражительность

Недостаток магния, витаминов группы B и D может вызвать бессонницу, тревожность, перепады настроения.

6. Кровоточивость десен

Этот симптом указывает на дефицит витамина C, необходимый для укрепления сосудов и здоровья десен.

Как бороться с авитаминозом

Чтобы не допустить весеннего авитаминоза, следует придерживаться нескольких простых правил:

1. Сбалансированное питание

Включите в рацион больше свежих овощей и фруктов, злаков, орехов, нежирного мяса, рыбы. Особое внимание следует обратить на продукты, богатые витамином C (цитрусовые, квашеная капуста), витамином D (жирная рыба, яйца), витаминами группы B (гречка, цельозерновый хлеб).

2. Прием витаминных комплексов

По рекомендации врача можно принимать специальные витаминные добавки, особенно, если рацион не позволяет получить необходимое количество полезных веществ.

3. Прогулки на свежем воздухе

Солнечный свет способствует естественной выработке витамина D, поэтому важно проводить больше времени на улице.

4. Правильный режим сна и отдыха

Полноценный сон и уменьшение уровня стресса помогут организму восстанавливаться быстрее.

5. Физическая активность

Регулярные физические нагрузки улучшают кровообращение и помогают усваивать питательные вещества более эффективно.



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