Врачи назвали заболевания, которые можно "подхватить" в салоне красоты

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Кречмаровская Наталия
Визит в салон красоты или парикмахерскую — обычное дело для большинства людей, особенно актуально это для женщин, ведь кроме стрижки или массажа, они выбирают маникюр, педикюр, уход за лицом, волосами и телом. Однако кроме хорошего вида можно получить и очень неприятные сюрпризы – заражение разными инфекциями.
Иллюстративное фото
По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, наиболее распространенными проблемами в списке являются:
стафилококковая и стрептококковая гнойничковые инфекции,
микозы ногтей, кожи, в том числе и кожи головы,
педикулез,
чесотка.
Решившие сделать татуировку или перманентный макияж рискуют подхватить:
гепатиты В и С,
ВИЧ-инфекцию.
"Вероятность возникновения заболеваний существенно растет, когда мастера не соблюдают правила санитарно — гигиенического режима", — подчеркнули специалисты.
Также в центре дали советы, чтобы минимизировать риски инфицирования:
оценить визуально чистоту помещения,
спросить, как обрабатывают инструменты и узнать качество препаратов, которые будут применены при оказании услуг.
Специалисты отмечают, что перед проведением процедуры мастер должен провести гигиеническую обработку рук или надеть одноразовые перчатки. Все разовые инструменты и материалы мастера должны открывать непосредственно в присутствии клиента.
Также в центре подчеркнули, что украинцы должны сами обращать внимание на качество и безопасность обслуживания, ведь проконтролировать работу каждого мастера индустрии красоты пока невозможно.
Напомним, портал "Комментарии" писал о венерических инфекциях, которые передаются не только половым путем.
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