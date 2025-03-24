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Врачи назвали заболевания, которые можно "подхватить" в салоне красоты

Опасные заболевания, которыми можно заболеть после посещения салона красоты

сегодня, 18:00
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Кречмаровская Наталия

Визит в салон красоты или парикмахерскую — обычное дело для большинства людей, особенно актуально это для женщин, ведь кроме стрижки или массажа, они выбирают маникюр, педикюр, уход за лицом, волосами и телом. Однако кроме хорошего вида можно получить и очень неприятные сюрпризы – заражение разными инфекциями.

Врачи назвали заболевания, которые можно "подхватить" в салоне красоты

Иллюстративное фото

По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, наиболее распространенными проблемами в списке являются:

  • стафилококковая и стрептококковая гнойничковые инфекции,

  • микозы ногтей, кожи, в том числе и кожи головы,

  • педикулез,

  • чесотка.

Решившие сделать татуировку или перманентный макияж рискуют подхватить:

  • гепатиты В и С,

  • ВИЧ-инфекцию.

"Вероятность возникновения заболеваний существенно растет, когда мастера не соблюдают правила санитарно — гигиенического режима", — подчеркнули специалисты.

Также в центре дали советы, чтобы минимизировать риски инфицирования:

  • оценить визуально чистоту помещения,

  • спросить, как обрабатывают инструменты и узнать качество препаратов, которые будут применены при оказании услуг.

Специалисты отмечают, что перед проведением процедуры мастер должен провести гигиеническую обработку рук или надеть одноразовые перчатки. Все разовые инструменты и материалы мастера должны открывать непосредственно в присутствии клиента.

Также в центре подчеркнули, что украинцы должны сами обращать внимание на качество и безопасность обслуживания, ведь проконтролировать работу каждого мастера индустрии красоты пока невозможно.

Напомним, портал "Комментарии" писал о венерических инфекциях, которые передаются не только половым путем.




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