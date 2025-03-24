Врачи назвали заболевания, которые можно "подхватить" в салоне красоты

Визит в салон красоты или парикмахерскую — обычное дело для большинства людей, особенно актуально это для женщин, ведь кроме стрижки или массажа, они выбирают маникюр, педикюр, уход за лицом, волосами и телом. Однако кроме хорошего вида можно получить и очень неприятные сюрпризы – заражение разными инфекциями.

Иллюстративное фото

По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, наиболее распространенными проблемами в списке являются:

стафилококковая и стрептококковая гнойничковые инфекции,

микозы ногтей, кожи, в том числе и кожи головы,

педикулез,

чесотка.

Решившие сделать татуировку или перманентный макияж рискуют подхватить:

гепатиты В и С,

ВИЧ-инфекцию.

"Вероятность возникновения заболеваний существенно растет, когда мастера не соблюдают правила санитарно — гигиенического режима", — подчеркнули специалисты.

Также в центре дали советы, чтобы минимизировать риски инфицирования:

оценить визуально чистоту помещения,

спросить, как обрабатывают инструменты и узнать качество препаратов, которые будут применены при оказании услуг.

Специалисты отмечают, что перед проведением процедуры мастер должен провести гигиеническую обработку рук или надеть одноразовые перчатки. Все разовые инструменты и материалы мастера должны открывать непосредственно в присутствии клиента.

Также в центре подчеркнули, что украинцы должны сами обращать внимание на качество и безопасность обслуживания, ведь проконтролировать работу каждого мастера индустрии красоты пока невозможно.

Напомним, портал "Комментарии" писал о венерических инфекциях, которые передаются не только половым путем.



