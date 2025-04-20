Врачи были удивлены, когда на рентгене увидели, что проглотил 11-летний мальчик

В одной из детских больниц Китая медики провели крайне необычную операцию, где 11-летнему мальчику, по имени Цянь, удалили из желудка настоящий золотой слиток весом 100 граммов. Врачи были удивлены, когда увидели на рентгеновском снимке драгоценный металл внутри парня.

Мальчик проглотил слиток золота. Фото: needpix

Родители парня рассказали, что он находился в своей комнате, где внезапно пожаловался на боль в животе. Подозревая что-то серьезное, его родители обратились в детскую больницу. После обследования и рентгена врачи заметили неожиданный металлический предмет – слиток золота.

Медики поначалу пытались обойтись без хирургического вмешательства. Парню назначили слабительные средства, надеясь, что слиток пройдет естественным путем. Но после двух суток никаких изменений не произошло. Драгоценный металл оставался в том же месте и создавал риск осложнений кишечной непроходимости.

Рентгеновский снимок обнаружил слиток золота. Фото: Douyin

Тогда медики решили действовать радикальнее. Команда врачей провела эндоскопическое вмешательство – процедуру, позволяющую добраться до желудочно-кишечного тракта через пищевод без открытой операции. Несмотря на сложность процедуры, скользкий, тяжелый и большой кусок золота врачи смогли достать из желудка парня всего за полчаса. Уже через два дня после операции мальчик вернулся к нормальному питанию и вскоре был выписан домой.

Слиток золота, который проглотил мальчик в Китае. Фото: Douyin

Причины, по которым ребенок проглотил кусок золота, остаются неизвестными. Родители мальчика предполагают, что он воспринял его съедобным шоколадом или просто был очарован его блеском.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области маленький мальчик проглотил боевой патрон.

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