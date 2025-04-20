Врачи были удивлены, когда на рентгене увидели, что проглотил 11-летний мальчик

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Slava Kot
В одной из детских больниц Китая медики провели крайне необычную операцию, где 11-летнему мальчику, по имени Цянь, удалили из желудка настоящий золотой слиток весом 100 граммов. Врачи были удивлены, когда увидели на рентгеновском снимке драгоценный металл внутри парня.
Мальчик проглотил слиток золота. Фото: needpix
Родители парня рассказали, что он находился в своей комнате, где внезапно пожаловался на боль в животе. Подозревая что-то серьезное, его родители обратились в детскую больницу. После обследования и рентгена врачи заметили неожиданный металлический предмет – слиток золота.
Медики поначалу пытались обойтись без хирургического вмешательства. Парню назначили слабительные средства, надеясь, что слиток пройдет естественным путем. Но после двух суток никаких изменений не произошло. Драгоценный металл оставался в том же месте и создавал риск осложнений кишечной непроходимости.
Рентгеновский снимок обнаружил слиток золота. Фото: Douyin
Слиток золота, который проглотил мальчик в Китае. Фото: Douyin
Причины, по которым ребенок проглотил кусок золота, остаются неизвестными. Родители мальчика предполагают, что он воспринял его съедобным шоколадом или просто был очарован его блеском.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области маленький мальчик проглотил боевой патрон.
Также "Комментарии" писали о стюардессе, спрятавшей килограмм золота в очень неожиданном месте в собственном теле.
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