kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.09.2020

BTC/USD

10393.46

ETH/USD

376.00

LTC/USD

49.18

НБУ 12.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Врач рассказал, почему опасно спать до обеда в выходные
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач рассказал, почему опасно спать до обеда в выходные

Привычка спать до обеда в выходные может навредить здоровью

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Очень часто многие люди, которые не высыпаются в течение недели, ждут выходных, чтобы наконец-то отдохнуть и поспать до обеда. Казалось бы, что в этом желании и привычке может быть опасного. Но врач-сомнолог Михаил Полуэктов изданию VM рассказал, почему не стоит долго спать в выходные.

Врач рассказал, почему опасно спать до обеда в выходные

Сон является важной и неотъемлемой частью жизни, потому что нашему организму требуется время на восстановление сил, а мозгу на "переваривание" информации, полученной за день. Ученые утверждают, что для нормального функционирования организма, взрослому человеку нужно спать не менее 7-8 часов. Но при этом, многие страдают недосыпом, который негативно влияет на здоровья, способствуя развитию серьезных заболеваний.

Врач говорит, что страшнее всего, когда человек пытается "доспать" в выходные дни то, что не успел "доспать" в будни. Такая смена режима может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, повлиять на здоровья позвоночника и негативно отразиться на когнитивных способностях человека. Кроме того, сон до обеда нарушает обмен веществ, а это грозит жировыми отложениями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему после еды хочется спать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!