Врач рассказал, почему опасно спать до обеда в выходные

Очень часто многие люди, которые не высыпаются в течение недели, ждут выходных, чтобы наконец-то отдохнуть и поспать до обеда. Казалось бы, что в этом желании и привычке может быть опасного. Но врач-сомнолог Михаил Полуэктов изданию VM рассказал, почему не стоит долго спать в выходные.

Сон является важной и неотъемлемой частью жизни, потому что нашему организму требуется время на восстановление сил, а мозгу на "переваривание" информации, полученной за день. Ученые утверждают, что для нормального функционирования организма, взрослому человеку нужно спать не менее 7-8 часов. Но при этом, многие страдают недосыпом, который негативно влияет на здоровья, способствуя развитию серьезных заболеваний.

Врач говорит, что страшнее всего, когда человек пытается "доспать" в выходные дни то, что не успел "доспать" в будни. Такая смена режима может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, повлиять на здоровья позвоночника и негативно отразиться на когнитивных способностях человека. Кроме того, сон до обеда нарушает обмен веществ, а это грозит жировыми отложениями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему после еды хочется спать.

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