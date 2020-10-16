Врач рассказал, можно ли перенести коронавирус и не узнать об этом

Коронавирусная инфекция нередко имеет легкую форму заболевания, поэтому течение болезни человек переносит несложно. Более того, вы можете даже не заметить многие симптомы COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский ТСН.

Врач ответил на популярный в обществе вопрос: "Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?".

"Да, конечно. Некоторые симптомы, такие, как боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа человек может даже не заметить, — рассказал Дубровский. — А это и был коронавирус".

Узнать точно, переболели вы коронавирусом, можно с помощью теста на выявление антител класса G. Как отметил врач, такие антитела появляются уже примерно на 20-25 день после болезни.

Напомним, врачи рассказали, можно ли заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией одновременно. Оба заболевания опасны и высоко заразны, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу.

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