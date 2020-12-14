Врач рассказал, как повлияет на человека солнечное затмение сегодня

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Татьяна Лозовенко
Сегодня последнее солнечное затмение в 2020 году. Оно будет полным и произойдет в 18:13 по киевскому времени. И хотя в нашей стране это уникальное явление увидеть не удастся, оно окажет важное влияние на каждого из нас. Наблюдать за затмением можно на сайте НАСА в прямой трансляции.
Солнечное затмение
Полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью блокирует Солнце, а частичным называют затмение, при котором Луна покрывает только часть Солнца. В следующем году произойдут два солнечных затмения. Первое в середине года, 10 июня, а второе — 4 декабря. Солнечное затмение в июне следующего года будет кольцевым.
Как влияет на человека солнечное затмение
Солнечное затмение влияет на самочувствие, но его влияние зависит от состояния конкретного человека. Об этом рассказывает доцент кафедры психиатрии и сексологии Национального медицинского университета, кандидат медицинских наук Георгий Селюков.
"На нас влияет много факторов — новолуние, полнолуние, солнечное затмение. Все события, происходящие вокруг нас, влияют на нас. Но влияние их различное. Кроме того, у разных людей разная чувствительность", — отметил врач и напомнил, что люди могут быть в разных психоэмоциональных и физических состояниях — это может быть переутомление или заболевания, поэтому человек легче реагирует на определенные факторы.
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