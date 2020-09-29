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Врач предупредил об опасности осенней обуви

Обувь должна быть по сезону

сегодня, 00:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди, следуя за модой, продолжают в холодную погоду носить легкую обувь, которая не закрывает щиколотки, не задумываясь, насколько это может быть опасным.  Травматолог-ортопед Константин Терновой радио Sputnik рассказал, какую обувь стоит носить осенью.

Врач предупредил об опасности осенней обуви

Специалист отметил, что необходимо думать в первую очередь о своем здоровье, а не внешнем виде, поэтому осенью стоит забыть о легкой одежде и обуви. Если не хотите заболеть простудой, тогда держите ноги в тепле и надевайте обувь по сезону, чтобы она не промокала и не оголяла щиколотки. В противном случае, может нарушиться кровообращение в ногах, а это грозит болевыми ощущениями, тяжестью в нижних конечностях и судорогами. 

Чтобы обувь не промокала можно приобрести специальные чехлы или галоши. Впрочем, от тканевых кроссовок и слипонов до лета точно стоит отказаться, а в целом выбирайте удобную и теплую обувь, которая защитит от переохлаждения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие осенние тренды стоит обратить внимание, чтобы образ был стильным и модным.


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