Врач назвал категорию людей, у которых коронавирус может вызвать нарушение психики

COVID-19 может негативно отразиться на психике людей. Такое заявление сделал заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. Он разместил соответствующую публикацию на своей странице в Facebook.

Врач рассказал о нарушении психики у людей. Фото: unsplash

Но речь идет только о тех людях, у которых раньше были психические расстройства.

"Отдельно хотел бы сказать о нарушении психики у больных COVID-19. Возникает, как правило у больных, которые уже имеют фоновые психические расстройства. Гипоксия головного мозга, длительные бессонницы и психоэмоциональный стресс пациента, в течении длительного времени находится в тяжелом состоянии, несмотря на свои и чужие страдания, да еще и в полной изоляции от родных — все это делает свое негативное дело", — сообщил специалист.

Также Яковенко добавил, что категория таких людей способна к суициду. По словам врача, есть пациенты которые лечатся, чтобы поскорее выздороветь и вернуться к нормальной жизни. А есть те, кто хочет, чтобы все страдания побыстрее закончились.

"Кто-то в состоянии психотического расстройства бессознательно наносит себе вред (срывает кислородную маску, срывает капельницы с лекарствами, отказывается от лечения), у кого-то, к сожалению, прослеживается суицидальное поведение. Следите за психическим состоянием своих пациентов, зовите на помощь психиатра, чтобы предупредить беду! В дальнейшем таким больным предстоит длительная психологическая реабилитация и теплая опека со стороны родных", — резюмировал эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда ждать спад коронавируса в Украине. Всплеск Covid-19 ожидается после завершения новогодних праздников, а вот спада раньше февраля ждать не стоит. Только в начале следующего года количество больных коронавирусом начнет сокращаться. Об этом заявил врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский в своем интервью.



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