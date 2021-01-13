Влияет ли курение «травки» на продуктивность человека

Американские ученые провели исследование и выяснили, как курение каннабиса сказывается на продуктивности человека в разное время суток.

как марихуана влияет на продуктивность / фото: Unsplash

Многие люди рассматривают "травку" как легкое средство для поднятия настроения и расслабления, но, если курить ее до или во время рабочего процесса, продуктивность человека падает. Он не может сосредоточиться на выполнение задачи, потому что у него падает концентрация внимания, и он погружается в свои мысли.

Но ученые выяснили, если курить марихуану после рабочего дня, то это никак не повлияет на выполнение профессиональных задач и на отношения с коллегами. Таким образом, результаты исследования разрушают стереотип о том, что люди, увлекающиеся "травкой" в целом ленивые и не имеют мотивации.

По словам экспертов, если употребление каннабиса после работы не влияет ни на один показатель производительности, работодателям следует пересмотреть свою политику в отношении легких наркотиков.

Исследования, проведенные ранее, подтвердили, что марихуана может и положительно сказываться на организме, она помогает успокоиться и расслабиться после напряженного дня.

Напомним, в декабре 2020 года комиссия ООН по наркотическим средствам решила исключить каннабис из списка опасных веществ. До этого она находилась на уровне с опиоидами, которые вызывают сильную зависимость, в том числе и героин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время первого карантина, который было объявлен весной 2020 года, в мире в несколько раз вырос спрос на марихуану. Financial Times сообщает, что выросший спрос на "травку" приравнял ее к категориям товаров первой необходимости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!