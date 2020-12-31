Важные первые симптомы проблем с печенью

Медики рекомендуют особенно внимательно отнестись к таким симптомам:

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- Боль в левом или правом подреберье

- Вздутие, "окаменение" живота и изжога

- Нарушение стула, такие как запор или сильная диарея или потемнение каловых масс

- Рвота и тошнота — ощущение тошноты – верный признак панкреатита

- Увеличение температуры тела до 38-39 градусов.

- Белый налет на языке

- Кожные проявления — отечная поджелудочная железа препятствует оттоку желчи, что проявляется бледностью или желтушностью кожи

- Боль под пупочной ямкой

- Резкое снижение массы тела

- Слабость, вялость, потеря аппетита, повышенная раздражительность, нервозность

- Нарушение сна. Все эти симптомы могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе печени и требуют консультаций с медиком.

Напомним, специалисты отметили, что периодически необходимо добавлять в свой рацион кардамон — классическую пряность, которая обладает нежным ароматом и многими полезными свойствами. В кардамоне содержатся пищевые волокна, витамины А, В, С, а также калий, фосфор, цинк, железо и другие микроэлементы, которые положительно влияют на работу всего организма. В первую очередь, стоит знать, что эта специя обладает мочегонным действием, а значит помогает быстро очистить организм от токсинов и шлаков, тем самым снижая нагрузку на печень. Также кардамон влияет антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить организм от многих серьезных заболеваний. Употребление этой пряности может нормализовать работу пищеварения, улучшить работу сердца, очистить легкие от слизи, укрепить нервную и иммунную системы.

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