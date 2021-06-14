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В Японии сообщили о проблемах с сердцем у мужчин после вакцины Pfizer: подробности

В профильном ведомстве отметили, что будут внимательно следить за безопасностью вакцины.

сегодня, 10:45
Автор:

Лиля Воробьева

В стране проинформировали, что у некоторых людей, которые вакцинировались от коронавируса препаратом Pfizer, возникло воспаление сердечной мышцы. Такую информацию сообщили в Министерстве здравоохранения Японии, пишет NHK.

В Японии сообщили о проблемах с сердцем у мужчин после вакцины Pfizer: подробности

Вакцина Pfizer (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что проблемы с сердцем зафиксировали в семи пациентов, которые получили инъекцию вакцины Pfizer.

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Японии по состоянию на 30 мая вакцинированы уже около 9760000 граждан вакциной Pfizer.

Следовательно, в семи пациентов в возрасте от 20 до 69 лет диагностировали миокардит или перекардит. При этом, как отмечают официальные представители профильного министерства, шестеро из них являются мужчинами. Проблемы с сердцем появились у них после того, как люди получили 2 дозу вакцины.

В профильном ведомстве уже заявили, что не имеют серйозних опасений, которые бы повлияли на безопасность программы по вакцинации населения против коронавируса. Но официальные представители все же отметили, что как и их коллеги за границей, продолжат следить за безопасностью вакцины в середине своей страны.

Напомним, что сайт "Комментарии" уже сообщал своим читателям о том, что в мире продолжают следить за безопасностью вакцин против коронавируса. В частности, недавно в США опубликовали отчет CDC , в котором говорится, что в некоторых молодых американцев возникает воспаление сердца. Такие случаи зафиксировали после получения второй дозы вакцин Pfizer и Moderna. В обоих компания, производящих вакцины, отреагировали на такие заявления, отметив, что таких случаев мало, но их нужно рассмотреть и внимательно изучить.


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/304919/
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