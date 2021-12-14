logo

BTC/USD

47820.86

ETH/USD

3853.46

LTC/USD

149.36

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело В Украине врачи впервые "заморозили" сердце пациента: кардиохирурги спасли 62-летнего мужчину
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине врачи впервые "заморозили" сердце пациента: кардиохирурги спасли 62-летнего мужчину

Кардиохирурги спасли 62-летнего жителя Львова

14 декабря 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во Львове местные медики впервые вылечили непростую болезнь -"мерцающую аритмию". Для этого местным кардиохирургам нужно было заморозить сердце больного. Таким оказался 62-летний житель города, страдающий недугом уже более трех лет. О новации, которую с успехом применили коллеги, написал в социальных сетях руководитель Львовского Первого территориального медицинского объединения Олег Самчук.

В Украине врачи впервые "заморозили" сердце пациента: кардиохирурги спасли 62-летнего мужчину

В Украине такую операцию провели впервые (фото из открытых источников)

Он отметил, что для кардиохирургии Львова наступил "ледниковый период". Потому что медицинские специалисты прибегли к уникальному методу – заморозили сердце больного, чтобы таким способом победить "мерцающую аритмию". Новая в местной медицинской среде операция называется криоабляцией.

В первую очередь кардиохирурги решили помочь 62-летнему львовянину, который более трех лет страдает от этого недуга. Он страдал от приступов болезни, которые часто повторялись и была угроза возникновения инсульта.

Поэтому кардиохирурги решили вылечить мужчину, применив новацию – метод криоабляции. После этого горожанина, так же заморозив сердце, прооперировали еще двух больных.

По словам главы львовских медиков, новое хирургическое вмешательство, при котором применяют метод замораживания, называется "криоабляция". Новый метод уникален, ведь в область сердца больного ввели жидкий азот, имеющий температуру 60 градусов. Он убил больные участки важнейшего органа.

Если у больного мерцательная аритмия, то возможно возникновение ишемических инсультов. При этой болезни в область предсердия поступают импульсы, заставляющие стенки неконтролируемо сокращаться: до 500 раз в минуту при норме –60. Риски возникновения тромбов становятся больше в 5 раз, а именно они провоцируют возникновение инсультов.

Как подытожил Олег Самчук, от этого недуга страдает почти 800 тысяч наших земляков. Ранее этот недуг не подвергался лечению, медикаменты только могли разредить кровь, чтобы предотвратить возникновение тромбов. Благодаря испытанным львовскими медиками новациям, возможен другой метод лечения – замораживание участков предсердия, чтобы они не смогли пропускать в отдел сердца хаотические импульсы. Шансы для пациентов почувствовать себя здоровым после такого новшества очень высоки – они составляют 90 процентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове пассажиры дважды запустили сердце мужчины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=3094078094252009&ref=sharing
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!