В Украине врачи впервые "заморозили" сердце пациента: кардиохирурги спасли 62-летнего мужчину

Во Львове местные медики впервые вылечили непростую болезнь -"мерцающую аритмию". Для этого местным кардиохирургам нужно было заморозить сердце больного. Таким оказался 62-летний житель города, страдающий недугом уже более трех лет. О новации, которую с успехом применили коллеги, написал в социальных сетях руководитель Львовского Первого территориального медицинского объединения Олег Самчук.

В Украине такую операцию провели впервые (фото из открытых источников)

Он отметил, что для кардиохирургии Львова наступил "ледниковый период". Потому что медицинские специалисты прибегли к уникальному методу – заморозили сердце больного, чтобы таким способом победить "мерцающую аритмию". Новая в местной медицинской среде операция называется криоабляцией.

В первую очередь кардиохирурги решили помочь 62-летнему львовянину, который более трех лет страдает от этого недуга. Он страдал от приступов болезни, которые часто повторялись и была угроза возникновения инсульта.

Поэтому кардиохирурги решили вылечить мужчину, применив новацию – метод криоабляции. После этого горожанина, так же заморозив сердце, прооперировали еще двух больных.

По словам главы львовских медиков, новое хирургическое вмешательство, при котором применяют метод замораживания, называется "криоабляция". Новый метод уникален, ведь в область сердца больного ввели жидкий азот, имеющий температуру 60 градусов. Он убил больные участки важнейшего органа.

Если у больного мерцательная аритмия, то возможно возникновение ишемических инсультов. При этой болезни в область предсердия поступают импульсы, заставляющие стенки неконтролируемо сокращаться: до 500 раз в минуту при норме –60. Риски возникновения тромбов становятся больше в 5 раз, а именно они провоцируют возникновение инсультов.

Как подытожил Олег Самчук, от этого недуга страдает почти 800 тысяч наших земляков. Ранее этот недуг не подвергался лечению, медикаменты только могли разредить кровь, чтобы предотвратить возникновение тромбов. Благодаря испытанным львовскими медиками новациям, возможен другой метод лечения – замораживание участков предсердия, чтобы они не смогли пропускать в отдел сердца хаотические импульсы. Шансы для пациентов почувствовать себя здоровым после такого новшества очень высоки – они составляют 90 процентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове пассажиры дважды запустили сердце мужчины.

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