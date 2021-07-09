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В Pfizer заявили, что начали разрабатывать вакцину против штамма "Дельта"

Pfizer разрабатывает обновленную вакцину

сегодня, 16:40
Автор:

Лиля Воробьева

Pfizer и BioNTech сообщили, что будут разрабатывать социальную вакцину против нового мутировавшего штамма коронавирус "Дельта". Активная фаза исследований, по сообщению компании, может начаться уже в августе этого года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение компании.

В Pfizer заявили, что начали разрабатывать вакцину против штамма "Дельта"

Вакцина от коронавируса (фото из открытых источников)

В сообщении речь идет о том, что первая партия для испытаний уже готова.

"Pfizer и BioNTech думают, что третья доза BNT162b2 имеет высокий потенциал, чтобы сохранить максимальный уровень защиты против всех известных, в настоящее время, штаммов, включая Delta. В компании внимательно следят за ситуацией в мире и создают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID- 19 ", — говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том,  почему вакцинацию AstraZeneca и Pfizer хотят совместить. Ученые, по-прежнему ищут наиболее эффективный способ победить болезнь. Им может стать "коллаб" различных препаратов против ковиду.

В университете Оксфорда исследователи неутомимо занимаются совершенствованием системы против коронавирусной вакцинации. Последние опыты показали, что когда первую прививку сделать препаратом AstraZeneca, а затем использовать вакцину от Pfizer, то организм создает более мощную систему защиты от коронавируса. При этом, лучшую "охранную систему", которую может получить человек, как и ранее, предоставляет вакцина от Pfizer — если ею сделать обе прививки. Однако, если она будет получена только как вторая доза, это приведет к очень похожим результатам. Все дело в том, что американский препарат — уникальный в своем роде, ведь разработан на основе мРНК-частиц.

 
 


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Источник: https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2021-07/Delta_Variant_Study_Press_Statement_Final_7.8.21.pdf?IPpR1xZjlwvaUMQ9sRn2FkePcBiRPGqw
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