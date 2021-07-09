В Pfizer заявили, что начали разрабатывать вакцину против штамма "Дельта"

BTC/USD
33470.21
ETH/USD
2154.43
LTC/USD
134.11
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.45
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Pfizer и BioNTech сообщили, что будут разрабатывать социальную вакцину против нового мутировавшего штамма коронавирус "Дельта". Активная фаза исследований, по сообщению компании, может начаться уже в августе этого года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение компании.
Вакцина от коронавируса (фото из открытых источников)
В сообщении речь идет о том, что первая партия для испытаний уже готова.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему вакцинацию AstraZeneca и Pfizer хотят совместить. Ученые, по-прежнему ищут наиболее эффективный способ победить болезнь. Им может стать "коллаб" различных препаратов против ковиду.В университете Оксфорда исследователи неутомимо занимаются совершенствованием системы против коронавирусной вакцинации. Последние опыты показали, что когда первую прививку сделать препаратом AstraZeneca, а затем использовать вакцину от Pfizer, то организм создает более мощную систему защиты от коронавируса. При этом, лучшую "охранную систему", которую может получить человек, как и ранее, предоставляет вакцина от Pfizer — если ею сделать обе прививки. Однако, если она будет получена только как вторая доза, это приведет к очень похожим результатам. Все дело в том, что американский препарат — уникальный в своем роде, ведь разработан на основе мРНК-частиц.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости