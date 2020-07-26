В МОЗ объяснили, можно ли заразиться коронавирусом во время купания

Эксперты американского центра контроля и профилактики заболеваний сообщают от отсутствии доказательств, что коронавирус передается в воде. Об этом сообщает фейсбук-страница Центра общественного здоровья Украины.

По данным ученых, эксперимент проводился в спа-салонах, бассейнах и джакузи, но никаких доказательств распространения коронавируса в воде нет. Во многом причина в том, что моющие средства, которые часто используют в бассейнах, убивают молекулы вируса.

С другой стороны, заразиться можно от того, кто уже болеет. Это может получиться даже во время общения. В Центре общественного здоровья сообщают, что нужно как можно чаще мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию и придерживаться респираторной гигиены.

Как ранее сообщали "Комментарии", российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева призналась, что вместе с супругом рэпером Элджеем заболела на COVID-19. На своей странице в Instagram знаменитость написала, как проявлялась болезнь и как она себя чувствует сейчас.

Настя рассказала, что вместе с мужем сделала тест на коронавирусную инфекцию после того, как они потеряли вкус. Этот симптом их серьезно насторожил. До этого, у звезд были признаки простуды. Ивлеева написала, что у Алексея несколько дней было простудное недомогание, а у нее отмечалась сильная слабость, насморк и головные боли. После сдачи теста, врач подтвердил в организме наличие коронавируса.

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