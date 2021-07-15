В Минздраве рассказали, когда будут вакцинировать детей от коронавируса

Чиновники из профильного министерства все еще продолжают изучать и рассматривать вопрос вакцинации детей и подростков, однако на сегодня это группа людей не находится в зоне риска, а потому не является приоритетной. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина. Вакцинация (фото из открытых источников) Чиновник сообщил, что в соответствии со структурой заболеваемости на коронавирус в Украине, дети до 18 лет составляют только шесть процентов от общего количества больных. Кроме этого, в последнее время таких случаев становится значительно меньше.

"Следовательно, это люди, которых мы рассматриваем как группу риска, но это не приоритетная группа риска. Именно поэтому мы прежде всего направляем усилия на людей от 18 лет", — отметил Ляшко. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса. Украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. По словам начальника ГУ Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киев Олега Рубана, такой вероятности не стоит исключать. Рубан отметил, что это может произойти благодаря соответствующему решению главного санитарного врача страны Игоря Кузина. При этом, если подобный документ будет существовать, выполнять его распоряжения придется во всех населенных пунктах Украины. Контроль же придется осуществлять местной власти — в городах, ОТГ, районах и тому подобное. Также, по мнению Олега Рубана, решение сделать вакцинацию обязательной повлечет определения определенных наказаний за отказ от выполнения требований.



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