В Китае зафиксирована вспышка коронавируса нового типа

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Елизавета Черных
Издание PNAS опубликовало исследование, в котором говорится о появлении нового типа коронавирусной инфекции — SADS-CoV.
ФОТО: 112 Украина
Американским ученым из Университета Северной Каролины в результате исследований удалось узнать, что новый тип коронавируса поражает клетки кишечника. Изначально SADS-CoV зафиксировали у свиней. Болезнь проявилась у животных в виде диареи.
Однако новый тип коронавируса опасен и для людей. Ученых настораживает тот факт, что SADS-CoV также эффективно производит репликацию в различных типах клеток легких и кишечника человека.
Ученые также отметили, что препарат ремдесивир, который сейчас используют в тяжелых случаях коронавирусной инфекции, смог блокировать распространение SADS-CoV в пробирке.
Как сообщали "Комментарии" ранее, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов.
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