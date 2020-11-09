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В Китае зафиксирована вспышка коронавируса нового типа

Вирус SADS-CoV поражает клетки кишечника

сегодня, 13:33
Автор:

Елизавета Черных

Издание PNAS опубликовало исследование, в котором говорится о появлении нового типа коронавирусной инфекции — SADS-CoV. 

В Китае зафиксирована вспышка коронавируса нового типа

ФОТО: 112 Украина

Американским ученым из Университета Северной Каролины в результате исследований удалось узнать, что новый тип коронавируса поражает клетки кишечника. Изначально SADS-CoV зафиксировали у свиней. Болезнь проявилась у животных в виде диареи. 

"SADS-CoV, вероятно, возник после нескольких независимых занесений вируса из гетерологичных штаммов коронавируса летучих  мышей свиньям в Китае", — сказано в сообщении. 

Однако новый тип коронавируса опасен и для людей. Ученых настораживает тот факт, что SADS-CoV также эффективно производит репликацию в различных типах клеток легких и кишечника человека. 

Ученые также отметили, что препарат ремдесивир, который сейчас используют в тяжелых случаях коронавирусной инфекции, смог блокировать распространение SADS-CoV в пробирке. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов. 






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Источник: https://www.pnas.org/content/117/43/26915
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