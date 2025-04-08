Усы и борода у женщины: о каких опасных заболеваниях сигнализирует симптом

Гирсутизм – это состояние, характеризующееся чрезмерным ростом волос у женщин по мужскому типу, то есть на лице, груди, спине и животе. Врачи объясняют это разными факторами, включая гормональные нарушения, генетическую предрасположенность и прием некоторых лекарственных препаратов.

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Гормональные нарушения

Наиболее частой причиной гирсутизма является повышенный уровень андрогенов – мужских половых гормонов, таких как тестостерон. Это может быть связано с:

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ): Это распространенное эндокринное нарушение, которое характеризуется нерегулярными менструациями, акне, ожирением и гирсутизмом.

Врожденная гиперплазия надпочечников: Это генетическое заболевание, при котором надпочечники вырабатывают избыточное количество андрогенов.

Опухоли яичников или надпочечников: В редких случаях опухоли могут производить андрогены, что приводит к гирсутизму.

Гипертекоз яичников: Состояние, при котором строма яичников производит избыточное количество андрогенов.

Генетическая предрасположенность

У некоторых женщин гирсутизм может быть наследственным. Это означает, что у них есть генетическая предрасположенность к повышенной чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам.

Прием лекарственных препаратов

Некоторые лекарственные препараты, такие как анаболические стероиды, могут вызвать гирсутизм.

Возраст, когда начинаются изменения

Гирсутизм может начаться в любом возрасте, но чаще всего он развивается в период полового созревания или менопаузы.

В период полового созревания гирсутизм может быть связан с гормональными изменениями, происходящими в организме.

В период менопаузы гирсутизм может быть связан со снижением уровня эстрогена, что приводит к относительному повышению уровня андрогенов.

Диагностика и лечение

Для диагностики гирсутизма врач может назначить анализ крови на уровень андрогенов и другие гормоны. Лечение зависит от причины гирсутизма и может включать:

- Прием противозачаточных таблеток: Они могут помочь снизить уровень андрогенов.

- Прием антиандрогенных препаратов: Они блокируют действие андрогенов на волосяные фолликулы.

- Удаление волос: методы удаления волос, такие как бритье, восковая эпиляция или лазерная эпиляция, могут помочь удалить нежелательные волосы.

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