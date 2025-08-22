logo

Упражнения для простаты: это должен делать каждый мужчина после 40 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Упражнения для простаты: это должен делать каждый мужчина после 40 лет

Эффективные упражнения, которые помогут улучшить здоровье простаты

22 августа 2025, 17:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

С возрастом в организме мужчин происходят естественные изменения – особенно они становятся заметными после 40 лет. Одним из серьезных изменений называют увеличение простаты. Проблемы с органом могут привести к частому мочеиспусканию, слабому потоку мочи, ночным пробуждениям и дискомфорту. Чтобы улучшить состояние простаты и общее самочувствие, врачи советуют делать специальные упражнения.

Упражнения для простаты: это должен делать каждый мужчина после 40 лет

Проблемы с простатой. Иллюстративное фото

Одной из наиболее эффективных практик являются упражнения Кегеля. Они помогают укрепить мышцы тазового дна, поддерживающие мочевой пузырь и влияющие на контроль мочеиспускания.

Чтобы выполнить упражнение, нужно напрячь мышцы, которые используются для остановки потока мочи, удержать напряжение 3-5 секунд, а затем расслабить. Повторять 10-15 раз три раза в день. Эти упражнения можно делать сидя, стоя или лежа.

Помогут улучшить состояние простаты кардио-упражнения – ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде. Эти упражнения улучшают кровообращение, снижают воспаление и способствуют поддержанию здорового веса. А это напрямую влияет на состояние простаты. Специалисты советуют заниматься кардио не менее 30 минут в день.

Еще одно полезное упражнение – наклоны таза. Для этого нужно лечь на спину, согнуть колени, напрячь мышцы живота и прижать поперек к полу. Удержать 3-5 секунд и возвратиться в исходное положение. Повторить 10-15 раз. Это упражнение укрепляет мышцы таза и улучшает осанку.

Положительное влияние также оказывают приседания. Упражнение активирует мышцы тазового дна, улучшает контроль над мочеиспусканием и помогает поддерживать здоровый вес. Избыточный вес, особенно в области живота, связан с повышенным риском увеличения простаты.

Специалисты отмечают, что физическая активность не только уменьшает симптомы доброкачественной гиперплазии простаты (ДГПЖ), но может снизить риск ее прогрессирования. Кроме того, упражнения оказывают положительное влияние на гормональный баланс, что важно для здоровья мужской репродуктивной системы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой распространенный продукт усиливает проблемы с простатой.




