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Укусила пчела: что нужно делать немедленно

Первая помощь при укусе пчелы: что нужно делать в первую очередь

сегодня, 15:50
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Кречмаровская Наталия

Укус пчелы — распространенное явление, обычно не представляющее серьезной угрозы для здоровья. Однако в некоторых случаях он может вызвать тяжелые аллергические реакции. Знание основ оказания первой помощи поможет избежать осложнений и облегчить симптомы.

Укусила пчела: что нужно делать немедленно

Пчела. Иллюстративное фото

Что делать сразу после укуса

Перейдите в безопасное место. После укуса пчелы следует немедленно отойти от места инцидента во избежание повторных укусов, поскольку пчелы могут стать агрессивными.

Удалите жало. Если жало осталось в коже (выглядит как черная точка), осторожно удалите его, его можно соскрести ногтем или тупым краем ножа. Не используйте пинцет и не сжимайте жало, поскольку это может освободить больше яда.

Промойте место укуса. Используйте мыло и воду для очистки пораженного участка, чтобы предотвратить инфекцию.

Приложите холод. Нанесите холодный компресс или лед, завернутый в ткань, на место укуса на 10–20 минут. Это поможет уменьшить отек и боль.

Поднимите пораженную конечность. Если укус произошел на руке или ноге, поднимите ее, чтобы уменьшить отек.

Используйте местные средства. Для уменьшения зуда и отека можно нанести гидрокортизоновый крем или каламиновый лосьон. Повторять рекомендуют до четырех раз в день до исчезновения симптомов.

Примите антигистаминные препараты. Если испытываете зуд или дискомфорт, можно принять антигистаминные средства. Однако следует учитывать, что некоторые из них могут вызвать сонливость.

Признаки серьезной аллергической реакции

У некоторых людей укус пчелы может вызвать анафилаксию — опасную для жизни аллергическую реакцию. Симптомы включают:

  • Затрудненное дыхание

  • Отек лица, губ или горла

  • Сильный зуд или сыпь

  • Головокружение или потеря сознания

При появлении этих симптомов немедленно вызывайте скорую помощь. Если у вас есть автоинжектор с эпинефрином, врачи советуют использовать его по инструкции и обратиться за медицинской помощью.

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