Украинцы могут испытать на себе лекарство от коронавируса: кто может принять участие

Гражданам нашей страны предлагают для лечения новые препараты от ковиду. Их пока исследуют на добровольцах — гражданах стран со всего мира. Об этом информирует Минздрав нашей страны.

Украинцы могут испытать лекарство от коронавируса (фото из открытых источников)

В ведомстве, которое занимается охраной здоровья украинцев, рассказали, что ученые изобрели фармацевтическое новшество от ковиду — SARS-CoV-2. Сейчас его тестируют и наши граждане тоже могут быть задействованы в этом процессе.

Сегодня известно о 31 таком испытании. Ознакомиться и увидеть перечень новых вакцин можно на сайте Государственного экспертного центра МЗ за поиском исследования "COVID-19".

По мнению заместителя главы охранного ведомства Александра Комарида, тестовые доработки новых препаратов в нашей стране имеют место.

Чиновник отметил, что их широкое использование врачами может быть разрешено только после того, как будет выяснено их фармакологическое воздействие на больных и когда будет доказана их безопасность и эффективность. Фармацевтическая новация должна сначала хорошо зарекомендовать себя, дальше будет четыре этапа клинических испытаний.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ляшко назвал области, которые в шаге от "красной зоны" . Уже наметилась ряд областей, которые ближе всего к попаданию в "красную зону" эпидемической опасности в Украине. Речь идет о Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской области. Виктор Ляшко отметил, как и прошлый год больше госпитализаций и новых кейсов заболевания на коронавирус обнаружено в западной части Украины. Коронавирус в Украине снова наступает с Запада.

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