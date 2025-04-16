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Угрожающие симптомы: как понять, что не работает кишечник

Когда кишечник дает сбой: распознаем сигналы SOS

сегодня, 15:06
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Кречмаровская Наталия

Кишечник – это важный орган пищеварительной системы, который отвечает за переваривание пищи и впитывание питательных веществ. Его неправильная работа может повлечь за собой значительный дискомфорт и повлиять на общее самочувствие. Поэтому важно знать симптомы, которые могут указывать на проблемы с кишечником.

Угрожающие симптомы: как понять, что не работает кишечник

Кишечник. Иллюстративное фото

Боль в животе

Боль в животе является одним из самых распространенных симптомов заболеваний кишечника. Боль может быть острой, тупой, спазматической или постоянной.

Изменение частоты и консистенции стула

Изменение частоты и консистенции стула может быть признаком проблем с кишечником. Диарея, запор или чередование диареи и запора являются распространенными симптомами.

Вздутие живота и газы

Вздутие живота и чрезмерное газообразование могут являться признаками нарушения пищеварения, связанного с проблемами кишечника.

Кровь в стуле

Кровь в стуле может быть признаком серьезных проблем с кишечником, таких как язвенный колит, болезнь Крона или рак толстой кишки.

Потеря веса

Необъяснимая потеря веса может являться признаком заболевания кишечника, особенно если она сопровождается другими симптомами.

Усталость

Хроническая усталость может являться признаком заболевания кишечника, поскольку организм не может должным образом всасывать питательные вещества.

Тошнота и рвота

Тошнота и рвота могут являться признаками нарушения пищеварения, связанного с проблемами кишечника.

Если имеются какие-либо из перечисленных симптомов, следует обратиться к врачу, особенно, если симптомы уже длительны.

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