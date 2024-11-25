Ученые выяснили, сколько максимально долго может прожить человек

Новые исследования выявили максимальную продолжительность человеческой жизни и факторы, влияющие на это, пишет Dailystar.

Долгожители

Сейчас самым старым человеком в мире является Томико Итока из Японии, родившейся 23 мая 1908 года и ныне ей 116 лет. Хотя это и очень большой возраст, ученые отмечают, что современные люди живут значительно дольше своих предков. По данным Управления национальной статистики Великобритании, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 74,8 года, а женщин – 80,2 года.

Кроме таких факторов, как питание и физическая активность, ученые использовали искусственный интеллект, чтобы дать более точный ответ на вопрос о продолжительности жизни.

Ученые биотехнологической компании Gero (Сингапур) и Комплексного онкологического центра Розвелла Парк в США исследовали, как организм противодействует заболеваниям и сохраняет устойчивость. Они привлекли тысячи добровольцев и объединили медицинские данные для анализа.

Искусственный интеллект оценивал факторы, такие как возраст, болезни и образ жизни. Исследование показало, что организм имеет ограниченные возможности обновления. Между 120 и 150 годами эти способности исчезают полностью, и любая болезнь становится роковой.

Жанна Кальман, французская долгожительница, прожила 122 года и скончалась в 1997 году. Ученые предполагают, что именно утрата способности организма бороться с недугами стала причиной ее смерти.

Хотя такие случаи исключительны, исследователи прогнозируют, что к 2100 году благодаря развитию медицины, улучшению здравоохранения и здоровому образу жизни рекорды долголетия могут быть снова побиты.

Ученые также работают над разработкой лекарства, способного продлить жизнь людей до 200 лет. Однако эти исследования еще далеки от практической реализации, и такие препараты станут доступны не скоро.

Хотя наука и делает большие шаги вперед, предел человеческой жизни все еще остается впечатляющим и сложным вопросом для исследователей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , в каком возрасте человек начинает стремительно стареть.



