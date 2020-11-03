Ученые узнали, почему люди не соблюдают карантин

Специалисты из Сент-Эндрюсского университета считают, что люди не придерживаются условий карантина из-за того, что вышестоящие лица сами их нарушают.

Фото: Газета.ру

В ходе исследования, ученые выяснили, что общество повторяет поведение членов своей социальной группы, следовательно, если последние не выполняют правил, то люди подсознательно тоже будут их нарушать.

Во время социального эксперимента, ученые разделили участников на две группы по схожим интересам и чертам характера. При этом, сами участники не знали, в какой из групп состоят они и остальные люди. В результате эксперимента было установлено, что участники повторяли действия только членов своей команды.

В связи с этим ученые порекомендовали работникам системы здравоохранения призывать общество к выполнению условий карантина и совместной борьбе с коронавирусной инфекцией, так как исследователи пришли к выводу, что люди нарушают правила из-за того, что высокопоставленные лица их также не соблюдают.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что у Зеленского уточнили, в каком случае в Украине усилят карантин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!