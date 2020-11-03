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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые узнали, почему люди не соблюдают карантин
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Ученые узнали, почему люди не соблюдают карантин

Всему виной высокопоставленные лица, которые сами нарушают карантинные ограничения

сегодня, 19:00
Автор:

Елизавета Черных

Специалисты из  Сент-Эндрюсского университета считают, что люди не придерживаются условий карантина из-за того, что вышестоящие лица сами их нарушают. 

Ученые узнали, почему люди не соблюдают карантин

Фото: Газета.ру

В ходе исследования, ученые выяснили, что общество повторяет поведение членов своей социальной группы, следовательно, если последние не выполняют правил, то люди подсознательно тоже будут их нарушать. 

Во время социального эксперимента, ученые разделили участников на две группы по схожим интересам и чертам характера. При этом, сами участники не знали, в какой из групп состоят они и остальные люди. В результате эксперимента было установлено, что участники повторяли действия только членов своей команды.

В связи с этим ученые порекомендовали работникам системы здравоохранения призывать общество к выполнению условий карантина и совместной борьбе с коронавирусной инфекцией, так как исследователи пришли к выводу, что люди нарушают правила из-за того, что высокопоставленные лица их также не соблюдают.  

Ранее "Комментарии" рассказывали, что у Зеленского уточнили, в каком случае в Украине усилят карантин. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
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