kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

16966.46

ETH/USD

466.44

LTC/USD

72.08

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые озвучили еще одну причину, почему дети почти не болеют COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые озвучили еще одну причину, почему дети почти не болеют COVID-19

Из-за особенностей построения легких у детей коронавирус практически не способен в них проникнуть

сегодня, 14:44
Автор:

Диденко Светлана

Ученые назвали новую причину, которая объясняет низкую заболеваемость у детей. 

Ученые озвучили еще одну причину, почему дети почти не болеют COVID-19

Фото: Здравсити

Сообщается, что молодой организм имеет недостаточно фермента, который важен при формировании многих вирусов. 

Врачи из Университета Вандербильта штата Тенесси (США) объяснили, почему среди детей меньше случаев заражения COVID-19 нежели у взрослых. Ученые сделали выводы, что в детском организме низкий уровень рецепторного белка, которого недостаточно для того, чтобы коронавирусная инфекция попала в дыхательные пути и легкие. 

Ученые также информируют о том, что молодой организм имеет недостаточно ферментов, которые играют ключевую роль в формировании многих вирусов, а не только коронавируса. 

Когда инфекция попадает в легкие, то на белке ACE2 образуются так званые "шипы". Этот спайковый белок растворяет вещество TMPRSS2, характеристики которого еще не до конца изучены.  Впрочем, ученые установили, что низкий уровень белка и фермента не может интенсивно расщеплять спайковый белок. В итоге вирус попадает в детский организм. Но из-за особенности построения легких у детей вирус COVID-19 не способен в них проникнуть, а просто выводится из организма.

Ранее издательство "Комментарии" писали о том, что коронавирус стал агрессивнее. Врач Инфекционист сообщила, что течение коронавирусной болезни выросло во времени. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news-24.ru/2020/11/17/ozvuchena-ocherednaya-prichina-pochemu-deti-pochti-ne-boleyut-covid-19/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ