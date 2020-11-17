Ученые озвучили еще одну причину, почему дети почти не болеют COVID-19

Ученые назвали новую причину, которая объясняет низкую заболеваемость у детей.



Фото: Здравсити

Сообщается, что молодой организм имеет недостаточно фермента, который важен при формировании многих вирусов.

Врачи из Университета Вандербильта штата Тенесси (США) объяснили, почему среди детей меньше случаев заражения COVID-19 нежели у взрослых. Ученые сделали выводы, что в детском организме низкий уровень рецепторного белка, которого недостаточно для того, чтобы коронавирусная инфекция попала в дыхательные пути и легкие.

Ученые также информируют о том, что молодой организм имеет недостаточно ферментов, которые играют ключевую роль в формировании многих вирусов, а не только коронавируса.

Когда инфекция попадает в легкие, то на белке ACE2 образуются так званые "шипы". Этот спайковый белок растворяет вещество TMPRSS2, характеристики которого еще не до конца изучены. Впрочем, ученые установили, что низкий уровень белка и фермента не может интенсивно расщеплять спайковый белок. В итоге вирус попадает в детский организм. Но из-за особенности построения легких у детей вирус COVID-19 не способен в них проникнуть, а просто выводится из организма.

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