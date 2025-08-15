Ученые ошеломили: можно ли чихнуть с открытыми глазами

Если чихнуть с открытыми глазами, то глаза выпадут – это очень распространенная детская пугалка.

Чихание. Иллюстративное фото

Профессор медицины Техасского университета A&M Доктор Дэвид Хьюстон раз и навсегда разрешил эту дискуссию, пишет издание Daily mail. По его словам, чихнуть с открытыми глазами "вполне возможно". Закрывание глаз во время чихания – это просто вегетативный рефлекс. Эксперт объяснил, что тело делает это без необходимости осознанно об этом думать.

"Если вам удастся проигнорировать этот рефлекс, вы почувствуете облегчение, услышав, что ваши глаза не вылезут из головы. Тот факт, что чихнуть можно с открытыми глазами, свидетельствует о том, что это не принудительно или обязательно", — пояснил доктор Хьюстон.

Эксперт отметил, что чихание – это когда тело насильно выталкивает воздух из легких через нос и рот. Обычно это случается, когда что-то инфекционное попадает в ноздри – будь то вирус, аллерген или химическое вещество.

"Ваш организм использует чихание как защитный механизм, чтобы очистить нос от слизи, также известной как сопли, и предотвратить попадание посторонних предметов и частиц в дыхательные пути", — клиническая доцент кафедры медсестринства в Университете Пердью объяснила Мэг Сорг.

Чихание также может возникать как реакция на более необычные раздражители, такие как пиперин или капсаицин, содержащиеся в таких продуктах как черный перец и перец чили. Более того, у некоторых людей наблюдается явление, которое называется "фотознезией", когда свет может спровоцировать чихание.

Независимо от типа чихания, одно можно сказать наверняка – большинство людей закрывают глаза, когда это случается. Причина рефлекса остается неясной, однако эксперты отмечают, что это может быть способ защитить глаза от микробов.

"Организм чихает, чтобы очистить дыхательные пути, когда обнаруживает раздражающие частицы в носу. Автоматически закрывая веки во время чихания, можно потенциально предотвратить попадание большего количества раздражителей и их раздражение в глазах", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как бороться с комарами без химии.