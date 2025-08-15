Ученые ошеломили: можно ли чихнуть с открытыми глазами

Рубрики
Если чихнуть с открытыми глазами, то глаза выпадут – это очень распространенная детская пугалка.
Чихание.
Профессор медицины Техасского университета A&M Доктор Дэвид Хьюстон раз и навсегда разрешил эту дискуссию, пишет издание Daily mail. По его словам, чихнуть с открытыми глазами "вполне возможно". Закрывание глаз во время чихания – это просто вегетативный рефлекс. Эксперт объяснил, что тело делает это без необходимости осознанно об этом думать.
Эксперт отметил, что чихание – это когда тело насильно выталкивает воздух из легких через нос и рот. Обычно это случается, когда что-то инфекционное попадает в ноздри – будь то вирус, аллерген или химическое вещество.
Чихание также может возникать как реакция на более необычные раздражители, такие как пиперин или капсаицин, содержащиеся в таких продуктах как черный перец и перец чили. Более того, у некоторых людей наблюдается явление, которое называется "фотознезией", когда свет может спровоцировать чихание.
Независимо от типа чихания, одно можно сказать наверняка – большинство людей закрывают глаза, когда это случается. Причина рефлекса остается неясной, однако эксперты отмечают, что это может быть способ защитить глаза от микробов.
