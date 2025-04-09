Ученые объяснили, может ли человек поседеть в считанные минуты

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Кречмаровская Наталия
Существует распространенное мнение, что человек может поседеть в считанные минуты из-за сильного стресса или страха. Но возможно ли это?
Волосы. Иллюстративное фото
Цвет волос определяется меланином – пигментом, производимым меланоцитами. С возрастом меланоциты становятся менее активными, что приводит к уменьшению выработки меланина и появлению седины.
Сильный стресс может повлечь за собой выброс адреналина, который, в свою очередь, может привести к повреждению меланоцитов. Это может ускорить процесс поседения.
Исследование показало, что стресс может вызвать истощение стволовых клеток, отвечающих за выработку меланина.
Помимо стресса ускорить поседение могут следующие факторы:
Аутоиммунные заболевания. В некоторых случаях быстрое поседение может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, такими как алопеция ареата. При этом заболевании иммунная система атакует волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос и появлению седины. Национальный институт артрита, мышечно-скелетных и кожных заболеваний (NIAMS) отмечает, что алопеция ареата может вызвать быстрое поседение.
Генетическая предрасположенность также может играть роль в быстром поседении. Если в семье были случаи ранней седины, вы также можете быть подвержены этому.
Хотя стресс и аутоиммунные заболевания могут ускорить процесс поседения, маловероятно, что человек может поседеть в считанные минуты. Седина появляется постепенно, по мере того как меланоциты становятся менее активными.
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