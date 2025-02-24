Ученые обнаружили неожиданную связь между появлением редкого вида рака и мобильным интернетом

Эксперты связывают возникновение редких заболеваний с развитием мобильной связи и Интернета.

Фото: из открытых источников

Сегодня наша жизнь все больше зависит от технологий, и почти все вокруг автоматизировано. Интернет стал неотъемлемой частью обихода, его можно найти почти в каждом доме. Но действительно ли это полезно?

Уже не один год учёные обсуждают, как технологии влияют на здоровье человека. Некоторые специалисты утверждают, что излучение, генерируемое передатчиками в мобильных устройствах, может быть вредным для организма. Именно поэтому ученые из разных университетов и медицинских учреждений продолжают изучать, как мобильная связь и Интернет могут влиять на здоровье.

Так, исследования американских ученых показали, что эти волны не способны проникнуть глубоко в человеческое тело и соответственно не могут нарушить работу внутренних органов. Однако есть и другие возможные последствия. Некоторые ученые предполагают, что мобильная связь может оказать негативное влияние на кожу и роговицу глаза.

"Мы уже доказали, что регулярное и длительное использование мобильных телефонов может увеличить риск возникновения редких опухолей головного мозга и глиома на треть или даже на половину. А вот вопрос влияния 5G и беспроводного интернета до сих пор не решен", — отметил Леннарт Харделл, сотрудник университетской клиники Эребру.

Ранее портал "Комментарии" писал, что рак лимфатических узлов, или лимфома, является злокачественным заболеванием лимфатической системы, играющей ключевую роль в защите организма от инфекций и болезней. Лимфатическая система состоит из лимфоузлов, лимфатических сосудов, селезенки, миндалин и костного мозга. Понимание симптомов лимфомы важно для своевременной диагностики и лечения этого заболевания.