logo

BTC/USD

89055.37

ETH/USD

2421.15

LTC/USD

112.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Ученые обнаружили неожиданную связь между появлением редкого вида рака и мобильным интернетом
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили неожиданную связь между появлением редкого вида рака и мобильным интернетом

По мнению некоторых специалистов, излучение, генерируемое передатчиками в мобильных устройствах, может быть вредным для организма.

24 февраля 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Эксперты связывают возникновение редких заболеваний с развитием мобильной связи и Интернета.

Ученые обнаружили неожиданную связь между появлением редкого вида рака и мобильным интернетом

Фото: из открытых источников

Сегодня наша жизнь все больше зависит от технологий, и почти все вокруг автоматизировано. Интернет стал неотъемлемой частью обихода, его можно найти почти в каждом доме. Но действительно ли это полезно?

Уже не один год учёные обсуждают, как технологии влияют на здоровье человека. Некоторые специалисты утверждают, что излучение, генерируемое передатчиками в мобильных устройствах, может быть вредным для организма. Именно поэтому ученые из разных университетов и медицинских учреждений продолжают изучать, как мобильная связь и Интернет могут влиять на здоровье.

Так, исследования американских ученых показали, что эти волны не способны проникнуть глубоко в человеческое тело и соответственно не могут нарушить работу внутренних органов. Однако есть и другие возможные последствия. Некоторые ученые предполагают, что мобильная связь может оказать негативное влияние на кожу и роговицу глаза.

"Мы уже доказали, что регулярное и длительное использование мобильных телефонов может увеличить риск возникновения редких опухолей головного мозга и глиома на треть или даже на половину. А вот вопрос влияния 5G и беспроводного интернета до сих пор не решен", — отметил Леннарт Харделл, сотрудник университетской клиники Эребру. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что рак лимфатических узлов, или лимфома, является злокачественным заболеванием лимфатической системы, играющей ключевую роль в защите организма от инфекций и болезней. Лимфатическая система состоит из лимфоузлов, лимфатических сосудов, селезенки, миндалин и костного мозга. Понимание симптомов лимфомы важно для своевременной диагностики и лечения этого заболевания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elegantwoman.kyiv.ua/zhinoche-zdorov-ya/u-poyavi-ridkisnogo-vidu-raku-zvinuvachuyut-mobilnij-internet-2/
Теги:

Новости

Все новости