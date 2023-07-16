Ученые обнаружили, какая реакция организма ускоряет старение: это нужно немедленно прекратить

У тех, кто стрессует из-за работы и учебы, клетки стареют в шесть раз быстрее (фото из открытых источников)

"Постареть за несколько дней

/за неделю/за месяц

" – это не просто фигура речи. Наверное, каждый наблюдал за людьми в своем окружении, с которыми происходила такая неприятная трансформация. Иногда так истощает быстрое течение тяжелой болезни. А чаще – стресс.

Именно отрицательные чувства способны, по мнению ученых, "накинуть" человеку несколько лет. Интересно, что у стресса есть и свои плюсы: нередко он помогает выжить в критической ситуации. Однако если стрессовать часто, это негативно влияет на внешний вид, ментальное и физическое здоровье , а также продолжительность жизни.

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Ученые Йельского университета провели опрос 444 человек в возрасте от 19 до 50 лет, который помог определить уровень стресса каждого из них. А затем, учитывая это, а также возраст, вес, наличие вредных привычек и анализ крови, вычислили возрастные изменения в организме. Оказалось, что активнее процесс старения прослеживается у тех, кто чаще переживает стресс. А еще у этих людей наблюдалась инсулинорезистентность.

Специалисты объясняют это тем, что в момент стресса организм подключает дополнительные резервы, позволяющие быстрее реагировать на ситуацию и принимать решения, лучше мыслить и даже демонстрировать нетипичные физические показатели. Соответственно, повышается частота сердечных ритмов, дыхания, активируются мышцы. Если организм так ведет себя изредка – действительно в каких-то экстренных ситуациях, ничего страшного. Если же он подобным образом реагирует буквально на все – на длинную очередь в супермаркете, подрезающего вас на дороге водителя, соседа, который весь день что-то долбит перфоратором, нервная система истощается, а вместе с ней и весь организм.

Кстати, гораздо быстрее это происходит с людьми, имеющими стресс из-за учебы и работы или совмещающих обучение и работу, убеждены американские ученые. За старение отвечают теломеры – они обеспечивают соблюдение структуры ДНК клеток во время их деления. Замерив длину теломеров в 250 студентов до прохождения интернатуры и во время прохождения, обнаружили, что в последнем варианте клетки старели в шесть раз быстрее.

Интересное исследование сделали и специалисты из Стэнфордского университета: у того, кто часто стрессует, организм стареет гораздо быстрее, чем у курящих.

Чтобы выглядеть не "на все сто" в прямом смысле, стоит заниматься делом, которое по душе, больше отдыхать и радоваться жизни.

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