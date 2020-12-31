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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые нашли способ вылечить сердечную недостаточность
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Ученые нашли способ вылечить сердечную недостаточность

До этого исследования сердечная недостаточность считалась необратимой

сегодня, 12:55
Автор:

Кириєнко Анна

Исследователи из Университета здравоохранения штата Юта рассказали, как можно победить сердечную недостаточность. Об этом сообщает научный журнал Circulation.

Ученые нашли способ вылечить сердечную недостаточность

Как вылечить сердечную недостаточность. Фото: 24 канал

По словам ученого, проблему можно победить, благодаря сочетанию приема лекарств с временным использованием искусственного сердечного насоса.

Такая терапия поможет вернуть назад структурные повреждения сердца. Также, если практиковать такой подход, в дальнейшем больному  не понадобится трансплантация органа. Поэтому действенный способ сможет продлить жизнь некоторых пациентов.

Такие выводы были сделаны благодаря исследованиям. В эксперименте принимали участие 40 пациентов с сердечной недостаточностью. Их возраст был разный — от 18 до 59 лет. Ко всем применялось описанное выше лечение. 19 пациентов успешно прошли терапию. Впоследствии им вообще удалили искусственный насос. Спустя некоторое время состояние у других пациентов улучшилось также.

По словам исследователей, 90 процентов пациентов, прошедших смешанную терапию, выжили и начали чувствовать себя лучше через год после удаления. А спустя три года 77 процентов из этих людей остались живыми и начали чувствовать себя здоровыми. 

До этого исследования сердечная недостаточность считалась необратимой.

Напомним, что учеными был назван неожиданный признак наличия заболеваний сердца. По мнению экспертов, отек лодыжек может указывать на повышение кровяного давления, которое в свою очередь пагубно влияет на кровеносные сосуды, вызывая излишнюю нагрузку. Это может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижение циркуляции крови в организме.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, как избежать проблем с сердцем.


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Источник: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046415
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