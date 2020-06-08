Ученые объяснили, почему лучше спать без одежды

Если хотите улучшить качество сна и здоровье в целом, тогда привыкайте спать без одежды. Эксперты рассказали, почему такая привычка очень полезна для организма.

Начнете высыпаться

Американские исследователи выяснили, что люди, которые спят без одежды, намного лучше высыпаются, потому что их сон значительно крепче и качественнее. Дело в том, что ночью температура тела снижается, а если человек находится в одежде, то тело нагревается и происходит нарушение естественных циклов сна.

Здоровье интимных органов

Исследователь Калифорнийского университета Николь Праус доказала, что парниковый эффект в белье является оптимальной средой для бактерий, поэтому лучше спать голышом. Еще сон без пижамы улучшает кровообращение, а это положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Постоянный секс

Контакт кожи с кожей помогает выработке большого количества окситоцина. Кроме того, психологи утверждают, что, избавляясь от одежды, мы подсознательно настраиваем себя на интимную близость и становимся более раскованными.

Тормозятся процессы старения

Слишком теплое тело ночью нарушает выработку гормона роста и мелатонина. Эти гормоны являются основными в процессе торможения старения. Если температура нашего тела ночью падает, начинается ускоренная регенерация клеток, кожа становится более молодой и излучает сияние.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что длительность сна влияет на сердце. Сколько же положено спать?

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