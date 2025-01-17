У людей с какой группой крови постоянные проблемы со сном

Сон является важной составляющей нашего здоровья и благополучия. Ученые исследуют разные факторы, которые могут влиять на качество и продолжительность сна, включая генетические особенности, образ жизни и даже группу крови.

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Исследования показывают, что существует определенная связь между группой крови и качеством сна. Например, исследование, проведенное в Университете Синдха, Пакистан, выявило, что люди с группой крови B+(III) чаще испытывают проблемы со сном, чем другие группы. Это исследование включало 381 участника, среди которых 69,03% имели плохой сон. Самый высокий процент плохого сна был среди людей с группой крови B+ (27,55%).

Другое исследование, проведенное в Университете Бахауддина Закария, Пакистан, показало, что мужчины с группой крови B+ спят больше, чем другие группы, тогда как женщины с группой крови A+(I) имеют лучшее качество сна. Это исследование включало 191 участника, среди которых было обнаружено, что группа крови может влиять на продолжительность и качество сна.

Группа крови может влиять на сон из-за разных механизмов. Один из возможных механизмов заключается во влиянии группы крови на циркадные ритмы – внутренние биологические часы, регулирующие наши циклы сна и бодрствования. Исследования показывают, что люди с разными группами крови могут иметь разные циркадные ритмы, что влияет на их способность быстро засыпать и поддерживать качественный сон.

Кроме того, группа крови может влиять на уровень стресса и тревожности, что также влияет на сон. Например, люди с группой крови B+ могут быть более подвержены стрессу, что может затруднять засыпание.

Напомним, портал "Комментарии" писал, люди с какой группой крови дольше спят.



