logo

BTC/USD

84622.98

ETH/USD

1924.91

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело У кофе и зеленого чая появился серьезный конкурент: стало известно, какой напиток улучшает умственные способности.
commentss НОВОСТИ Все новости

У кофе и зеленого чая появился серьезный конкурент: стало известно, какой напиток улучшает умственные способности.

Горячий шоколад также способствует повышению настроения и снятию стресса, что делает его идеальным для облегчения умственного труда и обучения.

сегодня, 14:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Обычно, когда не хватает энергии, концентрации или сил, люди часто обращаются к кофе или зеленому чаю, поскольку они содержат большое количество кофеина. Однако врачи рекомендуют другой напиток, являющийся настоящим "топливом" для мозга.

У кофе и зеленого чая появился серьезный конкурент: стало известно, какой напиток улучшает умственные способности.

Фото: из открытых источников

Речь идет о горячем шоколаде. Этот согревающий напиток содержит флавоноиды, стимулирующие приток крови к головному мозгу. Благодаря этим соединениям улучшается концентрация, укрепляется память и улучшаются когнитивные функции.

Горячий шоколад также способствует повышению настроения и снятию стресса, что делает его идеальным для облегчения умственного труда и обучения. Кроме того, он содержит гораздо больше антиоксидантов, чем зеленый чай или красное вино, что способствует замедлению старения клеток и предотвращает развитие хронических заболеваний.

Врачи отмечают, что для достижения положительного эффекта достаточно выпивать только две чашки горячего шоколада в день. Важно только правильно готовить напиток: на одну плитку темного шоколада нужно использовать 200 г кипяченого молока. Избегайте готовых смесей шоколадных напитков, содержащих слишком много сахара и других добавок.

Портал "Комментарии" писал , что кофе является одним из самых популярных напитков в мире, и его влияние на здоровье человека исследуется на протяжении десятилетий. Особенно интересно, как кофе влияет на мужскую потенцию. Некоторые исследования указывают на положительный эффект умеренного потребления кофе на эректильную функцию, тогда как другие предостерегают о возможных негативных последствиях при чрезмерном употреблении. ин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости