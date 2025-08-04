У этого напитка огромная польза для женщин после 40: объяснение врача

Благодаря содержанию изофлавонов соевое молоко способствует уменьшению интенсивности приливов, нормализации сна и улучшению общего самочувствия.

Соевое молоко. Фото: из открытых источников

Все дело в том, что соевые продукты уже давно используются для поддержки женского организма, поскольку уровень эстрогена начинает снижаться во время перименопаузы и менопаузы.

Менопауза или климакс обычно начинается у женщин в возрасте с 40 до 55 лет, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, генетики и образа жизни. В среднем, менопауза наступает в 50-53 года, когда яичники перестают вырабатывать эстроген и менструации прекращаются.

Хирург Лиза Эндрю рассказала, что изофлавоны в соевом молоке могут помочь снизить приливы. Это фитоэстрогены со структурой, подобной эстрогену, которые связываются с определенными рецепторами эстрогена в организме. Один стакан соевого молока содержит приблизительно 30 мл изофлавонов.

Исследования подтвердили, что соевые изофлавоны могут уменьшить частоту приливов до 20%, а их тяжесть – до 26%. Количество соевых изофлавонов, необходимое для достижения эффекта, составляло около 40 миллиграммов в день, что меньше, чем 1,5 стакана соевого молока.

Употребление соевого молока также может предложить дополнительное преимущество в виде улучшения здоровья костей. Все благодаря содержанию белка и кальция, которым часто обогащены напитки.

Существует несколько простых и вкусных способов увеличить потребление соевого молока. Во-первых, речь о смузи. Смешайте соевое молоко с замороженными фруктами, листовой зеленью и льняным или ореховым маслом для сбалансированного перекуса. Соевое молоко придает смузи кремовую текстуру и добавляет белка

Во-вторых, соевое молоко может быть в утреннем кофе. Если вы обычно добавляете молоко в кофе, то замените его соевым. Вы также можете приготовить вкусное латте дома, осторожно подогрев и вспенив соевое молоко, прежде чем добавить крепко заваренный кофе

Соевое молоко можно употреблять с хлопьями. Полейте соевым молоком любимые цельнозерновые хлопья или гранолу. Также соевое молоко можно добавлять в овсянку. Замочите овсянку на ночь в соевом молоке

Самый простой вариант – это выпивать 1-2 стакана соевого молока в день без добавления сахара.

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