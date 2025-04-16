У 18-летнего парня самое волосатое лицо: он побил рекорд Гиннеса



















18-летний Лалит Патидар из Индии официально признан человеком с самым волосатым лицом на планете. Его имя попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Лалит Патидар. Фото из открытых источников

У Лалита диагностировано редкое заболевание – гипертрихоз, которое более известно как "синдром оборотня". Это состояние вызывает чрезмерный рост волос на лице и теле. По подсчетам специалистов, со времен Средневековья по всему миру было задокументировано лишь около 50 случаев. Таким образом, Лалит Патидар является одним на миллиард людей, имеющих такое состояние.

Более 95% лица Лалита покрыто волосами, а плотность роста составляет 201,72 волоса на квадратный сантиметр, что стало новым мировым рекордом.

Лалит Патидар

Когда Лалит пошел в школу, другие дети его боялись. Однако со временем, когда одноклассники начали общаться с ним, они увидели, что за волосатым лицом обычный парень.

"Сначала они боялись меня, но потом поняли, что я не очень отличаюсь от них. Внешне – да, но внутри я такой же", – рассказал Лалит.

Как рассказал Лалит для Книги рекордов Гиннесса, он не планирует менять себя, а принимает свою уникальность.

В настоящее время Лалит активно ведет страницу в Instagram с более чем 270 тыс. подписчиков, где рассказывает о своей жизни, быте и опыте борьбы с предубеждениями. Также он публикует видео на YouTube-канале, насчитывающем более 100 тыс. подписчиков.

Гипертрихоз не поддается лечению, однако не опасен для жизни. Наибольший вызов для таких людей – это социальная стигматизация и психологическое давление.

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